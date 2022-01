Anamaria Prodan, mesaj tranșant în prag de Anul Nou! Sexy-impresara divorțează în 2022 : „Fraierii o să dispară! Promit!”

In articol:

Anamaria Prodan și-a petrecut sărbătorile de iarnă în calitate de femeie singură, după despărțirea de soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Sexy-impresara și-a petrecut seara de Revelion în compania mai multor prieteni apropiați, în Dubai. Vedeta a postat mai multe fotografii pe pagina ei de Instagram, iar fanii au observat că impresara a avut toată noaptea un zâmbet larg pe față.

Chiar înainte de a începe petrecera, Anamaria Prodan le-a arătat fanilor rochia elegantă și luxoasă pe care a purtat-o în prag de Anul Nou. Ceea ce le-a atras atenția internauților a fost mesajul cu subînțeles postat de vedetă legat de ultimele evenimente care s-au întâmplat în viața ei. Celebra impresară a mărturisit că este pregătită pentru anul 2022, an în care va renunța la persoanele care i-au adus nefericire. Impresara urmează sivorțeze în decursul acestui an.

„Sunteţi gata pentru 2022? Eu sunt, baby! Acest an va fi perfect. Promit! Fraierii o să dispară", a fost mesajul postat de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, în seara de Revelion [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan îl contrazice pe Laurențiu Reghecampf, după declarațiile legate de averea ei

Anamaria Prodan a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce Laurențiu Reghecampf a făcut mai multe declarații legate de averea impresarei. Vedeta a dat mai multe detalii despre mariajul ei cu antrenorul.

„Domnia sa a introdus actiune doar de divort, insa fara partaj. Probabil f speriat de faptul ca mizeria vieții domniei sale nu o mai ascundem sub pres. (…) Astazi ,subsemnata, Anamaria Reghecampf a introdus pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea 2 plangeri penale, urmand ca organele abilitate sa constate cine a sustras bunurile si banii familiei PRODAN Reghecampf, si cine a furat si promovat in presa poze intime cu subsemnata ,Anamaria Prodan.

După cum am spus ,domnul Reghecampf, mimeaza foarte prost buna credinta, dar n-o respecta, in conditiile in care nu se mai preocupa de soarta copiilor sai de multă vreme, speriat fiind de apriga “corecție “ din partea amantei, lucru pe care preferam sa nu l credem si sa l luam doar la nivel de zvon...” Citește mai multe AICI.

