Anamaria Prodan, noi dezvăluiri după ce s-a vehiculat că divorțează de Laurențiu Reghecampf: „Nu mor caii când vor câinii”

Nu de puține ori presa a scris că mariajul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi ajuns la final, dar de fiecare dată sexy-impresara a infirmat aceste zvonuri și bârfe și a demonstrat exact contrariul. În urmă cu circa două săptămâni, ea și soțul ei și-au reînnoit jurămintele în fața lui Dumnezeu, cu ocazia celor 15 ani de căsnicie.

Laurențiu Reghecampf: „Da, e adevărat, divorţăm!”

Imaginile de la frumoasul eveniment vorbesc de la sine. Ambii se sorbeau din priviri și păreau mai îndrăgostiți ca niciodată. Totuși, lucrurile stau exact invers de două zile.

Antrenorul de fotbal a făcut o declarație șocantă în urmă cu doar o zi. El a confirmat despărțirea de Anamaria Prodan și, de asemenea, a declarat că urmează să divorțeze.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a declarat ieri Laurenţiu Reghecampf pentru Fanatik.ro

Anamaria Prodan: „ Să mai aștepte puțin până divorțăm”

Sexy-impresara a fost mai sinceră ca niciodată și a dat cărțile pe față. Într-un răspuns pentru buna ei prietenă, Teo Trandafir, Anamaria Prodan a explicat că dacă era ceva serios prezentatoarea TV ar fi fost printre primele persoane care ar fi aflat.

Vedeta le cere bârfitorilor să fie răbdători, căci cum au așteptat 15 ani ca ea și soțul ei să divorțeze, mai pot să o facă în continuare.

„Draga mea Teo, dacă era să fie ceva serios vreodata, erai printre primii mei prieteni care aflau .Tu știi cine este Laurențiu Reghecampf și cine sunt eu și ce familie am eu si cat am muncit ca să ajungem unde suntem si nici n-am să mai permit nimănui să mai comenteze sau să mai facă subiecte sau o dacă o să le facă le zic doar atât: „Să vă dea Dumnezeu să aveți parte doar de banii pe care i-ati facut pe acele articole„ și pe mine Dumnezeu ma ascultă. Exact cum am spus și spun de fiecare dată, familia mea Reghecampf-Prodan este numărul unu. Să mai aștepte puțin până divorțăm, să mai aștepte puțin. Au așteptat 15 ani și cred că mai au răbdare, puțină răbdare sau multă. Nu mor caii când vor câinii”, a explicat Anamaria Prodan într-un mesaj vocal pentru Teo Trandafir.