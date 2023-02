Anamaria Prodan, pregătită să-și lanseze cea mai nouă afacere în fotbal! Impresara are planuri mari cu viitoarele generații de jucători

In articol:

Anamaria Prodan are planuri mari cu viitoarele generații de fotbaliști de la noi din țară. Impresara nu are de gând să renunțe la dragostea ei pentru fotbal, însă de data aceasta a abordat dintr-o cu totul altă perspectivă situația, pentru că impresara își va deschide propria academie de fotbal, de la care are

foarte mari așteptări.

În tot acest timp, Anamaria Prodan a pus la cale un proiect care se vrea a revoluționa lumea fotbalului românesc și să scoată pe bandă rulantă jucători de top. Vedeta își dorește să contribuie la succesul viitorilor campioni ai fotbalului prin punerea la dispoziție a unei academii care are ca scop, înainte de toate, performanța și siguranța elevilor.

„Acesta e un proiect de suflet al meu. Am așteptat ceva timp până am considerat că pot face chestia asta pentru copiii noștri, că pot face o academie într-adevăr profi în sensul adevărat al cuvântului, că pot aduce niște programe pe care cu sfințenie le urmează copiii academiilor mari din lume, celebre, că pot avea niște oameni care lucrează cu drag alături de acești copii, că pot face individualizare cu niște antrenori care într-adevăr ca fotbaliști au fost de un talent uluitor, iar acum la maturitate chiar au o dragoste aparte pentru fotbal și își doresc din suflet să scoată generații de fotbaliști care știu să lovească mingea cum trebuie încă de la nivelul copiilor și juniorilor”, a spus Anamaria Prodan, conform Spynews.ro.

Citește și: Anamaria Prodan, reacție neașteptată la piesa în care Shakira îl desființează pe Gerard Pique și pe iubita lui mai tânără, Clara Chia Marti! ”E o linie subțire între dragoste și ură”

Citeste si: “Am fost foarte afectată.” Catinca Roman, prima reacție după ce sora ei, Oana, a dezvăluit că nu vrea să-și viziteze mama- kfetele.ro

Anamaria Prodan vrea să formeze următoarele generații de campioni în fotbal

Anamaria Prodan, în colaborare cu alți prieteni care au investit în acest proiect promițător, își doresc ca academia să producă cei mai buni jucători, care să fie un real exemplu și care să-i înlocuiască pe cei care, în prezent, nu se ridică la standarde înalte. Impresara s-a gândit la crearea unui sistem cu totul aparte, care pune pe primul loc siguranța elevilor academiei.

„M-am săturat și eu și noi toți cred să vedem fotbaliști care ajung în Liga 1, mulți dintre ei, care nu știu să stea în teren, care nu știu noțiuni de bază ale fotbalului și atunci ne întrebăm de ce fotbalul românesc redresează. Am hotărât alături de partenerii mei și de cei care s-au alăturat acestui proiect, și le mulțumesc din suflet că au crezut în mine și în ceea ce fac, să facem această academie. În câteva săptămâni va fi totul gata, am hotărât să investim, să facem terenuri calumea unde copiii să nu-și rupă picioarele, genunchii, tendoanele.

Am altă mentalitate despre fotbal, am altă mentalitate despre educația copiilor. Pentru mine sportul este viață, dar și disciplină și atunci poate este timpul ca cineva să vină cu o astfel de idee. Eu cam tot ce am făcut în viața mea, tot ce am deschis, inclusiv școala de stewarzi și stewardese am făcut-o în suflet alături de ceilalți parteneri ai mei și astăzi suntem mândri că scoatem generații de stewarzi într-adevăr perfect pregătiți, care zâmbesc, care te ajută în orice fel de situații, care nu sunt acrii. La fel voi scoate și fotbaliști, cu siguranță cei mai buni din această țară. Mulțumesc încă o dată tuturor partenerilor mei și să dea Dumnezeu ca totul să fie bine că nimic nu va merge fără Dumnezeu”, a mai zis Anamaria Prodan.

Citește și: Anamaria Prodan, scrisoare răvășitoare pentru mama sa, de ziua de nume a Ionelei Prodan: „Ai avut dreptate cu tot ce mi-ai spus”. Impresara a mers la cimitir alături de copiii ei

Părinții elevilor nu vor mai avea voie să-și aștepte copiii la gard

Odată cu crearea academiei de fotbal, Anamaria Prodan a abordat un sistem similar cu cele din afară. În acest caz, părinții nu își vor mai putea aștepta copiii la gard, ci în cafenele special amenajate, acolo unde își vor putea urmări copiii pe ecrane și, de asemenea, vor putea savura o gustare sau o cafea.

„Am hotărât să facem un sistem ca în străinătate unde părinții să nu mai stea la gard, să se enerveze, să mai scoată o înjurătură când copilul greșește, chiar și în timpul meciului sau la antrenament. Ei nu vor avea ce să caute lângă gard, cu mâinile înfipte în gard. Părinții vor sta într-o cafenea unde vor putea vedea antrenamentul pentru că vom muta camere pe teren și vor putea vedea tot antrenamentul din această cafenea unde servesc ceva, beau o cafea și își așteaptă copiii dacă într-adevăr vor să-i aștepte”, mai spune Anamaria Prodan.