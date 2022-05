Anamaria Prodan, reacție dură în mediul online! Mesajul pe care l-a transmis în urmă cu puțin timp: "Papagalii vorbesc mult!"

In articol:

Anamaria Prodan a făcut ravagii cu o nouă fotografie în mediul online. Deși imaginea cu frumoasa impresară a strâns sute de aprecieri în doar câteva minute, un alt detaliu le-a atras atenția celor de acasă.

Vedeta a publicat un mesaj surprinzător în dreptul postării, fără, însă, să numească persoanele la care făcea referire.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf nu renunță la tatuajul cu Anamaria Prodan. Ce plan are și ce ar vrea să-și mai deseneze: "Mă gândesc să fac o poveste"

Anamaria Prodan: "Papagalii vorbesc mult, vulturii sunt silențioși"

Anamaria Prodan a avut o reacție dură în mediul online, încă de la primele ore ale dimineții. Vedeta a publicat o fotografie cu ea, din timpul unei ședințe foto, în dreptul căreia a scris un mesaj tranșant. Imaginea cu frumoasa impresară nu putut fi trecută cu vederea de către cei de acasă, căci a strâns mii de aprecieri, în doar câteva minute: "Papagalii vorbesc mult și frumos dar nu pot zbura și nu pot face lucruri mărețe, vulturii sunt silențioși și de fiecare dată zboară atât de sus, încât ating cerul!", a fost mesajul postat de Anamaria Prodan pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Anamaria Prodan, prima reactie dupa ce Laurentiu Reghecampf a dezvaluit motivul separarii: "cand voi termina divortul, atunci voi anunta"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

on Instagram View this poston Instagram A post shared by ANAMARIA PRODAN (@anamariaprodanreghecampf)

Anamaria Prodan: "Sunt foarte bine pe plan sentimental"

Anamaria Prodan este în plin proces de divorț, dar pare mai fericită ca niciodată. Impresara a dezvăluit recent, într-un interviu pentru viva.ro, că a avut parte de multe schimbări pe plan sentimental în ultima perioadă. Vedeta a vorbit și despre bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze, însă nu a vrut să îi dezvăluie identitatea, căci, spune ea, așteaptă să fie o femeie liberă și în acte, pentru a-și reface viața: "Așa mă și simt: mai bine ca niciodată! Sunt foarte bine pe plan sentimental. Cred că viața asta de multe ori te îngenunchează să vadă cât ești de puternic, iar eu sunt un om chiar foarte puternic. Tocmai pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că a luat ce nu era bun în viața mea și va aduce ceva nou. Nu am spus nimic (n.r despre iubit).

Citeste si: Cum arată tatuajul lui Reghecampf cu Anamaria Prodan. Nimeni nu a observat că Reghe are tatuat numele impresarei

Sunt încă măritată, când voi termina divorțul, atunci voi anunța. Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc, eu nu stau niciodată singură. Nu se cade să dau detalii despre cum ne-am cunoscut. Chiar dacă au trecut doi ani, mie mi se pare normal să termin ce am început, așa am făcut în viață. Am terminat ceva, am mers mai departe, altfel nu are niciun sens.", a mărturisit Anamaria Prodan, pentru sursa amintită.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]