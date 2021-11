Anamaria Prodan, reacție dură la adresa lui Laurențiu Reghecampf în plin scandal de divorț: „Începi să execuți ordine, ți se comanda câti bani ai voie sa cheltuiești”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format timp de 15 ani unul dintre cele mai urmărite și aprteciate cupluri din showbiz-ul românesc. Căsnicia lor a luat o întorsătură bruscă, imediat după ce și-au reînnoit jurămintele în fața lui Dumnezeu, în urmă cu câteva luni.

În spațiul public au apărut tot mai multe informații și zvonuri legate de viața paralelă pe care ar fi dus-o antrenorul de fotbal. Până la proba contrarie, Anamaria Prodan a negat tot și le-a clasificat drept bârfe.

Totuși, bârfele s-au adeverit, iar impresara de fotbal a ținut să clarifice ce se întâmplă, din punctul ei de vedere, cu Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a făcut în urmă cu câteva ore mai multe declarații pe pagina ei personală de Instagram.

„Este deja o pedeapsa foarte mare pentru Laurentiu, este o cruce pe care nimeni nu știe dacă o mai poate duce, este cumplit de târziu pentru el sa mai miște, sa mai vorbească, sa mai aibă respect si credibilitate din partea jucătorilor, colegilor…adevarul este ca toți greșim in viața… dar încercam sa reparam sa nu ne afundăm mai tare in greșeală. Pentru șantaj sau alte nenorociri făcute de genul asta de bacterie exista soluții.

Sper ca soțul meu sa nu rămână… MOTANUL INCALTAT…caci incet, încet ți se comanda si cât aer sa tragi in piept si cati bani ai voie sa cheltuiești. Incepi sa execuți ordine, ÎNCEPI sa faci rău familiei, COPIILOR, faci familia de ras … te faci de ras după o viața de munca si deja lumea te rade si te striga ….. URSUL PĂCĂLIT DE…LARVA!(...)

Faptul ca nu a reușit sa gestioneze succesul si imaginea făcută foarte greu, cu sacrificii, in atâția ani, faptul ca azi lângă el stau câțiva viermi de bălegar care ii mănâncă încet, dar sigur banutii, povestindu-l peste tot la fiecare masa, faptul ca azi nu mai poate sa stea cu capul sus când intra in zona Herăstrău la restaurante datorită filmelor, imaginilor si a discuțiilor apărute in presa de o rușine incredibila…faptul ca in fata jucătorilor nu mai poate ridica ochii si capul…faptul ca începe sa se instaureze degradarea …vizibila si galopanta…faptul ca nu a reușit sa rămână in lumea frumoasa in care a stat atât de mulți ani, faptul ca a ales minciuna si umilința…predata de specimenul grotesc care i-a retezat aripile din sec in care l-a atins si l a ademenit intr-un canal urat mirositor, faptul ca trăiește cu spaima ca zilnic poate apărea un “client “ care deține materiale compromițătoare…Faptul ca suna disperat si amenință in stânga si in dreapta încercând ca un bebeluș sa oprească ceva ce nu se poate șterge, deoarece trecutul urmărește bacteriile toată viața si atârna ca o tinichea de coada lor..iar când tinicheaua mai face si zgomot este hilar…”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele de socializare.

Anamaria Prodan: „Din cel mai mândru si mai strălucitor Soare care exista pe pământ…a ajuns cea mai firava rază”

Sexy-impresara spune că mulți se bucură pe seama faptului că ea și Laurențiu Reghecampf s-au despărțit și își îndeamnă urmăritorii să-i transmită numai gânduri bune antrenorului de fotbal.

„ Învățați sa-l iertați pe REGHE, SA NU UITAȚI LUCRURILE MINUNATE PE CARE LE A REALIZAT IN VIAȚA LUI,, rugați-va pt el căci si noi familia ne RUGAM seara de seara sa-i dea Dumnezeu mintea de pe urma…(...)

Chiar dacă soțul meu, Laurentiu Reghecampf, a făcut o mare greșeală datorită faptului ca a alunecat încet încet in lumea oribila a femeilor ieftine care l-au tras cumplit de jos… Faptul că tatal copilului meu arată atât de rău la fata, chiar ciudat pot spune…Faptul ca toată tara rade, toți bărbații povestesc, mulți se bucura …toti își dau coate si mustacesc ….Faptul ca aștepta sa vada dacă este tatal unui copil apărut brusc după ce a intrat in biserica si a sărbătorești 15 ani de casnicie, faptul ca incet încet copiii îl uita sau vor sa-l uite…mânioși si rușinați fiind de faptul ca a pătat obrazul familiei, si si-a luxat picioarele de sta azi in genunchi in fata țării …faptul ca ”bacteriile” de bălegar au reușit sa-l aducă in situația jenanta in care se afla astăzi si din cel mai mândru si mai strălucitor Soare care exista pe pământ …a ajuns cea mai firava raza...”, a mai scris sexy-impresara pe Instagram.