Anamaria Prodan, reacție nervoasă în fața lui Maticiuc, când a auzit de Dan Alexa! A spus că îl iubește, dar ce a urmat nu bănuia nimeni: „Tot te încăpățânezi și nu înțelegi, îți dau un pumn” 

Anamaria Prodan a ținut primele pagini ale tabloidelor, după ce în urmă cu câțiva ani a fost surprinsă de camerele de luat vederi în timp ce i-a dat o palmă zdravănă lui Dan Alexa.

Totul s-a întâmplat la finalul unui meci din Liga 1, atunci când Asta și FC Botoșani au făcut egalitate. Acel episod pare că o „urmărește” pe sexy-impresară și în prezent, iar Codin Maticiuc a simțit nevoia să readucă în discuție incidenul, moment în care vedeta a izbucnit și a făcut dezvăluiri incredibile!

Anamaria Prodan: „ Eu în viața mea am bătut, am lovit multă lume”

Nu au existat resentimente între Dan Alexa și Anamaria Prodan, iar cei doi au continuat și colaborarea pe plan profesional, dar și prietenia. Totuși, impresara de fotbal spune că astfel de gesturi sunt ceva obișnuit pentru ea, mai ales atunci cînd ceva nu-i convine și, conform declarațiilor ei, Dan Alexa nu ar fi singura victimă. Anamaria Prodan spune că ori de câte ori nu-i convine ceva sare la bătaie.

Singurul care ar fi scăpat de astfel de episoade violente ar fi Laurențiu Reghecampf, cu care nu a avut niciodată astfel de scandaluri.

„Dacă îmi zici de Dan Alexa mă dau cu capul de masă. Băi, îl iubesc pe Alexa. Îl iubesc pe Dan Alexa, cum te iubesc și pe tine și pe Natanticu. Voi știți cum a apărut nebunia asta? Hai că îți spun eu direct. Anamaria Prodan lucrează de când se știe numai cu bărbați și atunci acest gen de hateri care nu au cum să ajungă la degetul meu mic, zic doar atât: ești c***ă. Eu sunt o fire vulcanică.

Eu și între prietenii mei, dacă ceva nu îmi convine, eu sar la bătaie. Așa am fost dintotdeauna. Dacă îți explic și știu că nu bat câmpii și tu tot te încăpățânezi și nu înțelegi, îți dau un pumn sau o palmă. Depinde cum te prind. Eu în viața mea am bătut, am lovit multă lume, nu Dan Alexa. Singurul pe care nu l-am lovit a fost bărbatul meu. Eu cu Reghecampf niciodată nu am avut scandaluri cu bătăi”, a declarat Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.

Dan Alexa, prima reacție după ce s-a specual că ar fi avut o relație cu Anamaria Prodan

După episodul violent dintre cei doi, oamenii au speculat că între cei doi ar fi mai mult decât niște simple sentimente de amiciție. Dan Alexa a tăcut de-a lungul timpului, dar în urmă cu câteva luni, în timpul unui interviu, a avut o reacție vehementă la aceste speculații.

„Este ultima dată când cineva își mai permite să scrie așa ceva despre mine și Anamaria Prodan. Între noi este o relație de prietenie și respect, iar aceste speculații ordinare care apar îmi fac rău mie, familiei mele, cât și familiei Anei. Copiii mei si cei ai familiei Reghecampf nu merită să citească asemenea aberații și răutăți născute din invidie, frustrare și prostie”, a declarat Dan Alexa.

