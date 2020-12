Anamaria Prodan Reghecampf, impresionată până la lacrimi de gestul lui Gigi Becali: ”E un om extraordinar”

Gigi Becali și Anamaria Prodan [Sursa foto: Facebook]

Gigi Becali când a aflat că Anamaria Prodan Reghecampf a fost infectată pozitiv cu virusul ucigaș din China, omul de afaceri i-a trimis tot ce avea nevoie, pe lângă ajutorul acordat i-a transmis să aibă multă sănătate și să treacă cu bine peste această perioadă.

Anamaria Prodan Reghecampf a rămas impresionată de gestul lui Gigi Becali. Ba mai mult decât atât, impresara de fotbal a susținut că este un om extraordinar.„E adevărat! M-a impresionat tare mult. A avut grijă de mine ca de copilul lui. E un om extraordinar”, a spus soția lui Laurențiu Reghecampf.

În acest moment, Anamaria Prodan este fericită pentru că nu se află în pericol copiii ei. Impresara de fotbal se afla la aeroport când a aflat că este confirmată pozitiv cu coronavirus, așa că nu a apucat să intre în contact cu ei.

„Am avut noroc că mi-am făcut testul chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat că am COVID-19 și nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore. Mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a mai adăugat Anamaria Prodan Reghecampf.

Gigi Becali a ajutat și familia lui Marius Șumudică

În plus, în această perioadă destul de grea, Gigi Becali a fost alături și de familia lui Marius Șumudică. Omul de afaceri a avut grijă ca să nu le lipsească nimic. „S-a ocupat de tot, telefoane, vizite. M-a mișcat profund tot ce-a făcut pentru mine. M-a făcut să fiu liniștit la mii de kilometri distanță de cei dragi”, a spus fostul antrenor al Rapidului.

