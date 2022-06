Anamaria Prodan, sărut pe obraz cu un bărbat celebru din fotbal! Imaginea cu care au făcut senzație

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A reușit să se facă cunoscută într-un domeniu controlat de bărbați și a devenit una dintre cele mai apreciate impresare de fotbal.

A încheiat contracte cu nume mari din fotbalul românesc și nu numai.

Este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu urmăritorii ei de pe Instagram, pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan personal, dar și profesional. Ultima imagine postată de sexy-impresară pe Internet a pus pe toată lumea pe jar. S-a pozat lângă un renumit bărbat din fotbal, iar imaginea face furori.

Anamaria Prodan face furori pe Instagram, cu o imagine în care apare alături de un bărbat celebru din fotbalul românesc

Blondina nu se sfiește să le arate fanilor de pe rețelele de socializare tot ceea ce face. Astfel că nu trece ziua fără ca aceasta să nu posteze ceva pe contul personal de Instagram. Fie că este vorba despre viața profesională, sau cea privată, Anamaria Prodan nu vrea să aibă secrete față de comunitatea ei numeroasă de pe Internet.

În urmă cu o zi, ea s-a pozat alături de Mircea Lucescu, unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori de fotbal din România. Ba chiar sexy-impresara îl pupă prietenește pe obraz pe acesta: „Pur și simplu cel mai bun”, a scris Anamaria Prodan în dreptul imaginii.

Anamaria Prodan, despre noul iubit: "Sunt foarte bine pe plan sentimental"

Anamaria Prodan a dezvăluit că totul a luat o întorsătură neașteptată în viața ei, după anunțul divorțului. Celebra impresară susține că este împăcată cu decizia luată și se simte din ce în ce mai bine pe plan sentimental.

„Așa mă și simt: mai bine ca niciodată! Sunt foarte bine pe plan sentimental. Cred că viața asta de multe ori te îngenunchează să vadă cât ești de puternic, iar eu sunt un om chiar foarte puternic. Tocmai pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că a luat ce nu era bun în viața mea și va aduce ceva nou.

Nu am spus nimic (n.r despre iubit). Sunt încă măritată, când voi termina divorțul, atunci voi anunța. Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc, eu nu stau niciodată singură.

Nu se cade să dau detalii despre cum ne-am cunoscut. Chiar dacă au trecut doi ani, mie mi se pare normal să termin ce am început, așa am făcut în viață. Am terminat ceva, am mers mai departe, altfel nu are niciun sens", a declarat în urmă cu ceva timp Anamaria Prodan, pentru viva.ro.