Anamaria Prodan, scandal cu câteva zile înainte de divorț! A ieșit în public și a spus tot ce nu se știa: „Ai două fete. Le-ai dat mesaje că nu sunt ale tale!”

Ziua pe care Anamaria Prodan nu ar fi vrut să o trăiască niciodată se apropie. Mai sunt doar 3 zile până la cel mai mediatizat divorț din showbiz-ul românesc.

Prodanca regretă că s-a ajuns aici! În 3 zile urmează divorțul

Vestea că Prodanca și soțul ei se despart, după ani întregi de relație, a fost un adevărat șoc în urmă cu câteva luni și cu toate că mult timp impresara a susținut că nu este adevărat, iată că situația dintre ei nu a avut rezolvare, iar inevitabilul s-a produs.

Luni, 7 februarie, Anamaria Prodan va fi o femeie liberă, iar cel care i-a fost soț îi va deveni fost soț. Deși susține că a trecut peste durerea provocată de această despărțire, Prodanca recunoaște că regretă tot ce se întâmplă în momentul de față în familia ei.

„Regret că se termină așa! Am un copil cu el, nu a putut să facă pasul ăsta demn! L-aș fi acoperit și acum, cum l-am acoperit în ultimii ani. L-aș fi ajutat să plece din țară! Mai ales aici, când ajungi să ai la braț domnișoare de astea cunoscute, nu mai poți să ieși în oraș cum ieșeai cu Prodan lângă tine! Ziceam vreau masa aia că am venit cu soțul!”, a declarat impresara la Realitatea Plus.

Invitată la o emisiune tv, Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri despre cel care i-a fost soț și tată pentru copii. Cu toate că împreună au doar un copil, cei doi mai au copii din căsniciile anterioare: cele două fete ale Prodancei și fiul lui Reghe, în privința cărora nu s-a făcut niciodată vreo diferență.

Acuzații dure ale Anamariei Prodan: „ Le-a scris că nu-s fetele lui!”

Până acum, susține fiica regretatei Ionela Prodan. Ce s-ar fi întâmplat în plin scandal cu divorțul a lăsat-o fără cuvinte, spune ea.

Acum, înainte ca divorțul să aibă loc, sexy-impresara lansează acuzații dure la adresa soțului ei. Aceasta susține că bărbatul le-a trimis fetelor ei mesaje în care le spunea că nu sunt ale lui. Revoltată de situație, Prodanca a răbufnit și a ieșit la atac.

„Ești încă bărbat însurat cu patru copii acasă! Ai două fete pe care le-ai crescut de la 5-6 ani. La fetele astea le-ai dat mesaje că nu sunt ale tale! Le-a scris că nu-s fetele lui! Și copiii îmi ziceau: <mami, te ia lumea de nebună!> Toți cunoscuții din fotbal îmi ziceai vezi ca lumea te ia de nebună!

Când a plecat cu Rolls-ul de acasă și plângea prin oraș că a plecat o punguță în mână. Punguța era ca punguța cu doi bani! Era un sac mare de gunoi!”, susține Anamaria Prodan.

