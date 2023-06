Anamaria Prodan și Falvius Nedelea s-au pozat îmbrățișați, la scurt timp după ce au anunțat despărțirea! Vestea dată de impresară a uimit pe toată lumea

In articol:

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au anunțat că s-au despărțit în urmă cu circa o săptămână, însă că au rămas în relații foarte bune și că în continuare sunt prieteni loiali unul pentru altul. Ambii au declarat că nu se mai pune problema să reia legătura amoroasă care i-a legat la un moment dat, însă că rămân foarte apropiați și că vor face foarte multe lucruri împreună de acum înainte, în calitate de prieteni și colaboratori.

În urmă cu câteva zile, Flavius Nedelea a oferit o declarație prin care a menționat că el și Anamaria Prodan nu vor mai sta niciodată la aceeași masă, referindu-se la faptul că nu va mai exista o relație amoroasă între ei, însă majoritatea internauților au înțeles mesajul total diferit față de intenția care s-a regăsit în spatele mărturisirilor. Cei mai mulți au fost de părere că la mijloc ar fi fost o ceartă, însă nu este deloc așa! Anamaria Prodan a revenit cu o lămurire foarte explicită în ceea ce privește relația pe care ei doi o au în prezent și despre atitudinea pe care o unul față de celălalt.

Anamaria Prodan, îmbrățișată cu Flavius Nedelea, la aceeași masă

Anamaria Prodan a postat o imagine cu Flavius Nedelea în care, cu un zâmbet până la urechi, îl ține îmbrățișat pe fostul ei partener de viață. Pentru a se înțelege că nu au nimic de împărțit și că au o relație foarte frumoasă de prietenie, a scris și un mesaj prin care și-a îndemnat admiratorii să le urmeze exemplul și să păstreze relații frumoase cu fostele iubiri chiar dacă nu mai formează un cuplu.

„NOI 2 VOM STA LA ACEEAȘI MASA FOREVER! LUAȚI EXEMPLU DE LA NOI ȘI RĂMÂNEȚI CU CEI CE AU ADUS LUMINA IN INIMILE VOASTRE, SUFLETE LIPITE ȘI PRIETENI PE VIAȚA !LOVE U @flavius_nedelea u are The best”, a

scris Anamaria Prodan în mediul online.