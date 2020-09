Laurențiu Reghecampf a împlinit de curând vârsta de 45 de ani, iar Anamaria a ținut să îl serbeze așa cum se cuvine. Frumoasa impresară a decis să îi facă soțului ei un cadou mai puțin obișnuit, dar care l-a bucurat enorm. Ce a făcut Anamaria Prodan pentru Laurențiu Reghecampf?

Laurențiu Reghecampf a împlinit recent 45 de ani, iar cum în urmă cu câteva lui îi dăruia soției sale o colecție de genți Hermes în valoare de peste 80.000 de euro, Anamaria nu a putut să nu îi facă o mare surpiză cu ocazia onomasticii.

Anamaria Prodan și gențile primite cadou

Astfel, aflați în Dubai, Anamaria Prodan i-a făcut, fără doar și poate, cel mai frumos cadou soțului: a adus-o pe mama lui, pentru a sărbători în familie,

„Cel mai mare cadou a fost că ne-am strâns toți pentru a-i fi alături, inclusiv soacra mea. Are deja tot ceea ce își dorește, așa că i-am făcut, împreună cu copiii, câteva cadouri de suflet, care au avut efectul la care am sperat, acela de a se emoționa foarte tare” , a Anamaria Prodan, pentru impact.ro .

Familia Reghecampf a trecut cu brio peste perioada de carantină, în care cei doi soți au stat despărțiți fizic,iar acum pare că fac toate eforturile pentru a avea o viață de familie fericită. Soția a dezvăluit chiar și faptul că au tot ce le trebuie și că nu mai au nevoie de nimic, în afară de persoanele dragi lor.

„Anii trec frumos peste noi și peste căsnicia noastră, sunt binecuvântată că Dumnezeu mi-a scos în cale un asemenea om. Am construit enorm împreună, iar cheia succesului a constat în faptul că înainte de orice am fost cei mai buni prieteni și nu am păstrat secrete unul față de celălalt. Ne-am respectat enorm, iar atunci lucrurile au venit de la sine. Tot ceea ce ne mai rămâne de făcut este să ne bucurăm împreună de anii care urmează, până la adânci bătrâneți. Nu ne mai dorim nimic material, decât să ne vedem copiii realizați și să aibă și ei norocul pe care l-am avut noi, unul cu celălalt. Ne dorim o viață liniștită și armonioasă, departe de răutățile și fățărnicia oamenilor”, a continuat Anamaria Prodan.