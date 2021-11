Anamaria Prodan, următorul pas după divorțul de Laurențiu Reghecampf: "Cine greșește plătește"

In articol:

Subiectul controversat despre divorțul antrenorului Laurențiu Reghecamph de frumoasa impresară, Anamaria Prodan surprinde din nou cu declarațiile proaspete ale Anei, care nu mai exclude, acum împăcarea cu soțul ei.

Anamaria Prodan susține că nu s-a tras linie în vederea divorțului. Întrebată într-un interviu pentru Antena 3, dacă mai există cale de a-l primi înapoi, Anamaria Prodan raspunde pozitiv și vede iertarea ca ,,cel mai frumos lucru de pe

,,A ierta este cel mai frumos lucru de pe pământ. Sunt înverșunată, sunt niște lucruri pe care nu ni le explicăm, nici noi, nici copii. Dacă eram mai evoluată aș fi părut poate indiferentă, dar nu ai cum. Cu toate astea sunt acolo, ochi de șoim. Cine greșește plătește, la mine, oricare ar fi. El plătește acum prin tot ceea ce se întâmplă cu copii lui." , a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Antena 3.

Anamaria Podan și Laurențiu Reghecampf[Sursa foto: Instagram]

Cunoscuta impresară refuză de a se răzbuna pe soțul ei, considerând că este cea mai nepotrivită cale de a arăta cuiva că a greșit. ,,Răzbunarea e arma prostului. Am evoluat cumva, am îmbătrânit, nu m-am dus să caut femei, amante, nu le-am dus la control să văd cu cine sunt gravide sau dacă sunt gravide. Nu m-a interesat nici măcar când am aflat trecutul domnișoarei care tocmai a devenit pseudo-vedetă. Pentru mine sunt cantități neglijabile", a fost una dintre declarațiile vedetei.

Unde urmează să se mute Anamaria Prodan și fiul ei ,,Bebeto"?

Anamaria Prodan a luat deja în calcul mutarea din România alături de fiul ei pentru o perioadă, cât timp situația cu tatăl lui se va calma. Decizia vedetei este strict în favoarea micuțului pentru a fi protejat de toate zvonurile răutăcioase aduse la adresa tatălui său, ce îl afectează destul de tare.

Destinațiile la care se gândește Anamaria sunt America și Dubai, pline de oportunități pentu cei doi. De curând, vedeta a fost premiată în Dubai pentru cariera sa de succes în domeniul sportiv.

, ,Este o onoare să urci pe scenă alături de cei mai buni din meadle east. Premiul meu a fost unul deosebit: membru marcant în fotbalul mondial.", spune Anamaria.", spune Anamaria Prodan pentru Antena 3.

Anamaria Prodan, premiată la Dubai pentru cariera din domeniul sportului[Sursa foto: Instagram]

Impresara este optimistă și speră ca acestă situație să fie doar o perioadă de intrarea în nori a ,,soarelui" ei, iar cu răbdare lucrurile să revină la normal.

,,În primul rând o să stau în fața lui și am să dau la o parte toate gurile, cu orice copil ar avea. Dacă cineva îmi atinge tatăl copilului și soțul este nenorocire.", a conchis Anamaria Prodan, pentru Antena 3.

