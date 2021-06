Anamaria Prodan, videoclip emoționant cu Laurențiu Reghecampf! Cum i-a impresionat pe fani

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 13:17, iun 30, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formează unul dintre cele mai cunoscute și solide cupluri din România. Cei doi sunt împreună de 15 ani și s-au dedicat întotdeuna familiei lor. În utlima săptămână, mai multe zvonuri că cei doi urmează să divorțeze au luat cu asalt presa din România.

Anamaria prodan și Laurențiu Reghecampf, unul dintre cele mai iubite și cunoscute cupluri, ocupă prima pagină a tabloidelor.

La scurt timp după ce antrenorul de fotbal a anunțat că urmează să divorțeze de Anamaria Prodan, celebra impresară a anunțat că nu intră în discuție un divorț între cei doi, având în vedere că lucrurile dintre ei decurg perfect. Pe pagina sa de Instagram, Anamaria Prodan continuă să posteze fotografii și videoclipuri cu soțul ei, pe care îl descrie ca fiind un tată și un soț perfect.

„❤️❤️❤️PERFECT FATHER AND HUSBAND ❤️❤️❤️”, (n. red. Soț și tată perfect), a scris Anamaria Prodan în descrierea ultimului videoclip postat pe rețeaua de socializare.

Anamaria Prodan, declarații despre presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a fost foarte dernajată de zvonurile că soțul ei ar avea o relație cu o altă femeie. Ea susține că nu vrea să mai vadă astfel de speculații în presă și este dispusă să acționeze în mod legal.

„Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români

și cârcotași”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.