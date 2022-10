Anamaria Prodan vrea să candideze la prezidențiale în 2024: "Sunt mai determinată ca niciodată"

In articol:

Anamaria Prodan, celebra impresară sportivă, s-a înscris săptămâna ce tocmai a trecut în Organizația de Tineret Alianța Pentru Patrie, partid ce este condus de Codrin Ștefănescu.

Impresara a dat de înțeles, într-o serie de declarații recente, că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2024, încercând astfel, să ocupe locul actualului șef de stat, Klaus Iohannis.

Anamaria Prodan candidează la președinția României

Anamaria Prodan a decis să intre în politică în urmă cu câteva săptămâni. Vedeta s-a înscris în Organizația de Tineret Alianța Pentru Patrie, iar, în cadrul unei conferințe de presă, impresara a declarat că își dorește să candideze la prezidențiale, însă nu ar refuza nici un post de primăriță.

„ Codrin Ștefănescu, președintele APP care a condus țara și a numit și schimbat guverne, vocea noastră cea mai puternică, nu va candida niciodată, nicăieri. A avut posibilitatea să se numească în orice funcție, dar niciodată nu a acceptat. Iar, eu, dacă partidul consideră că sunt o voce bună și pot face niște lucruri, da, voi candida! Dacă mă întrebați acum unde, aș spune lăsați-mă să văd unde aș fi bună!”, a transmis Anamaria Prodan în cadrul conferinței de presă.

Citeste si: Anamaria Prodan, primul discurs electoral! Impresara și-a pornit campania politică: ,,Femeile încă sunt văzute ca anexe ale bărbaților”

Citeste si: „Nu eram eu, eram posedată.” Oana Zăvoranu și-a cerut iertare public, după scandalul pe care l-a purtat ani de zile cu mama ei- kfetele.ro

Citeste si: Zeci de mascaţi au înconjurat proprietatea interlopului Adrian Corduneanu! EXCLUSIV, FOTO, VIDEO- bzi.ro

Anamaria Prodan candidează la președinția Promâniei [Sursa foto: Instagram]

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a postat o scrisoare-manifest pe contul ei de Instagram, în care a explicat care sunt planurile în continuare.

Anamaria Prodan a transmis că este pregătită să lupte pentru drepturile femeilor și pentru modul în care sunt ele percepute în societate. Impresara are gânduri serioase de viitor și își dorește să schimbe ceva în țară.

„ Am schimbat la nivel național și am completat fiecare organizație din fiecare județ. Am ieșit la luptă clar, în urma lucrurilor care s-au întâmplat în familia mea și în urma propriilor mele experiențe. Sunt mai determinată ca niciodată, alături de Alianța pentru Patrie să schimbăm tot ce înseamnă legi”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

Anamaria Prodan, gata să lupte pentru drepturile femeilor

Anamaria Prodan a trecut printr-un episod de violență domestică în urmă cu puțin timp. Astfel, vedeta este pregătită să lupte pentru drepturile femeilor și crede că, în final, vor fi legi ce vor pedepsi în mod real violența domestică.

„ Știu că intrarea mea în politică este surprinzătoare pentru toată lumea și susținători, dar și critici ai mei! Am făcut pasul acesta pentru că propriile mele experiențe personale m-au determinat să mă aplec asupra rolului femeii în societatea românească și am constat că, deși se discută extrem de mult pe tema creșterii cotei de gen, pe tema egalității de gen, femeile, în mentalul românesc ocupă un loc infim în societate!

Violența domestică este extrem de răspândită, legile din România nu sunt suficient de puternice, de clare, de protectoare cu victimele violenței domestice, iar noi, femeile, încă nu avem suficientă încredere în noi. Consider că am ajuns la maturitatea și înțelepciunea antreprenorială care îmi permit să lupt atât pentru drepturile mele, ca femeie, cât și pentru drepturile româncelor!

Eu cred cu toată tăria în acest proiect, prin care vreau să schimb ceva în viața femeilor din România. Știu că vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile, dar vreau să cred că, în final, vom avea legi care să pedepsească în mod real violența domestică!”, a declarat Anamaria Prodan, în discursul ei de la conferința de presă, de la sediul APP.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]