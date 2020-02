Anamaria Prodan a aruncat bomba zilele trecute! Ea a spus că se gândește la o carieră în politică, urmând exemplul mamei sale, Ionela Prodan, care a fost membru PSD.

”Eu cred că un om care s-a născut cu calitatea de a fi lider, este bun în tot ceea ce face. Iar eu am o provocare cu mine însămi. Vreau să văd dacă pot să sparg fiecare barieră care îmi este ridicată. Iar până acum în proporție de 99% am cam tins spre perfecțiune, mi-au ieșit toate. Am vrut să închid fiecare capitol din viața mea foarte frumos. Așa că o să mai fac unul două transferuri răsunătoare și apoi mă duc și spre politică”, a spus, săptămâna trecută, impresara într-un interviu pentru Capital.

Apoi, într-o emisiune tv, Anamaria Prodan a explicat că a primit oferte de la mai multe partide, dar deocamdată nu a studiat cu atenție platforma lor. Așa că nu știe unde se va duce, dar știe sigur că ea va fi un promotor de imagine pentru acel partid. ”Mă gândesc să intru în politică. Dacă e să o fac, aș face istorie. Eu voi discuta doar cu numărul 1 din acel partid”, a spus Anamaria Prodan la tv.