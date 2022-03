Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, reușește cu greu să nu piardă casa moștenită de la tatăl ei: „Am o rată mare de plătit. Sunt luni în care nu fac față”

In articol:

Anamaria Rosa Preda nu-și revine nici acum, după cinci ani de la moartea tatălui ei. Vestea că părintele ei nu mai este a devastat-o profund pe tânără, care nici astăzi nu poate spune că a trecut peste acest episod tragic din viața ei. Suferința și durerea o macină în fiecare zi, iar cu trecerea timpului o apasă mult mai puternic.

A moștenit o casă de la cel care a crescut-o și recunoaște că cu greu reușește să plătească ratele la bancă. Este un chin zilnic pentru fiica renumitului artist, care nici nu a mai putut ajunge la mormântul tatălui ei din cauză că turele de la muncă sunt, parcă, interminabile. Tânăra reușește cu greu să se împartă între jobul cu normă întreagă la un casino și viața de artistă.

„Sufletește vorbind nu sunt atât de împlinită pentru că mai am multe de realizat. Am avut perioade în care am căzut apoi m-am ridicat și tot așa însă ceea ce mă macină cel mai mult este absența tatălui meu.

De când el nu mai este, viața mea s-a schimbat bine și din păcate nu tocmai în bine, dar încerc să mă folosesc de tot ce m-a învățat bine și să îmi transform eu viața într-una mai frumoasă.

Nu am putut ajunge atunci la mormântul tatălui meu pentru că eu muncesc, muncesc și în ture de noapte, dar am recuperat după. Mai devreme sau mai târziu ajung acolo și mă liniștesc la mormântul lui. Tatăl meu va rămâne mereu în sufletul și în amintirile mele!

(...)Singura durere a mea este că lunar am o rată mare de plătit la această casă pentru care el a făcut un credit ipotecar, și sunt luni în care nu fac față și mă gândesc să păstrez toate lucrurile lui și să le mut într-o casă pe care o pot întreține. ”, a declarat Anamaria Preda pentru Click.ro .

Anamaria Rosa Preda: „ Dorul de el nu se poate exprima în cuvinte”

Fiecare lucru din casă îi amintește de renumitul artist, mai ales că a decis să-i păstreze camera intactă. Intră doar să facă curățenie, iar atunci când dorul e mare, merge acolo și se descarcă.

„Tata m-a învățat că dacă nu treci și prin greșeli nu ai de unde aduna lecții așa că acesta este principiul pe care merg: cad, greșesc, învăț, mă ridic și nu mai repet. Dorul de el nu se poate exprima în cuvinte. Casa e goală, la fel ca și sufletul meu.

Camera tatălui meu este exact așa cum a lăsat o el, ba chiar mai mult, o perioadă am avut pe perna lui hainele pe care le-a purtat ultima oară acasă, dar le-am băgat în dulap, la restul hainelor lui pe care nu am avut curaj să le dau, pentru că mereu când intrăm în cameră și le vedeam, plângeam”, a mai spus ea pentru sursa citată anterior.

