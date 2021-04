Anastasia, actriţa pe jumătate româncă din rolul Prințesei Kosem, despre întâlnirea cu vedetele din Turcia! ”Beren Saat este foarte drăguță” INTERVIU EXCLUSIV

In articol:

Anastasia Tsilimpiou a uimit publicul din întreaga lume după ce, la doar 18 ani, a jucat rolul principal în serialul de succes Kosem.

Telespectatorii din România au fost uimiți să afle că frumoasa actriță are de fapt origini românești.

Anastasia Tsilimpiou locuiește în Grecia, însă ceea ce mulți nu știu despre protagonista serialului Kosem este faptul că tatăl ei este român. Anastasia a acordat un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, în cadrul emisiunii ”K’n serialele turcești”, în care a făcut dezvăluiri despre proiectele sale, dar și despre viața de familie.

Anastasia a mărturisit că iubește România și că își dorește să ajungă în țară, după ce restricțiile vor fi ridicate.

Citeste si: Telenovele turceşti romantice, perfecte pentru cupluri îndrăgostite

WOWbiz: Aș vrea să vorbim puțin despre rolul tău în serialul Kosem. Este rolul care te-a făcut cunoscută în România.

Știu că nu jucasei până atunci într-un serial turcesc, cum ai reușit să primești acest rol?

Anastasia Tsilimpiou: Am trecut de patru audiții până să primesc acest rol. Eram în discuții cu producătorii de ceva timp, am discutat în jur de 6 luni. Am dat câteva probe în Grecia, apoi am fost chemată în Istanbul pentru ultima probă și am primit rolul. A durat destul de mult până am primit răspunsul, a trebuit să am răbdare, a fost o perioadă în care nu am primit nicio veste și am crezut că nu o să primesc rolul, dar după câteva luni m-au anunțat că am fost acceptată și că trebuie să plec în Istanbul. Așa a început totul.

Anastasia Tsilimpiou, actrița din serialul Kosem: ”Nu știam limba turcă, doar am memorat replicile”

WOWbiz: Înțeleg că nu știai limba turcă atunci când ai dat probele pentru rolul din serialul Kosem, este adevărat?

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

Anastasia Tsilimpiou: Nu știam limba turcă atunci când am ajuns acolo, dar nici când am plecat din Istanbul, doar am memorat replicile mele și când am plecat din Turcia, am luat câteva lecții aici, în Grecia și am început să învăț limba turcă. Când am ajuns acolo, doar îmi învățam replicile pe de rost, nu știam ce înseamnă exact, nu știam să vorbesc în turcă, a fost foarte greu pentru mine la început, dar apoi mă trezeam, îi auzeam pe oameni vorbind în turcă toată ziua și a devenit totul natural, am început să-mi învăț replicile foarte ușor. A fost mult mai natural totul și mai ușor.

WOWbiz: Care sunt actrițele pe care le-ai cunoscut în timpul filmărilor pentru Kosem? Știu că Beren Saat a fost cea care te-a înlocuit și a jucat-o pe tânăra Kosem. Este o actriță extrem de iubită și în România. Ai cunoscut-o?

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, comparată cu o actriţă celebră în Turcia! Cât de mult vi se pare că seamănă cu sultana Hurrem?

Anastasia Tsilimpiou: Da, am cunoscut-o. Am fost împreună la Cannes, în Franța, am cunoscut-o și este o persoană extrem de drăguță, ne-am simțit bine împreună. În general, i-am cunoscut pe actorii cu care am jucat în Kosem, nu am avut șansa să cunosc alți actori, dar într-o zi am întâlnit-o pe Meryem (Uzerli).

Actrita Anastasia Tsilimpiou are origini romanesti

WOWbiz: După Kosem, ai mai avut și alte oferte să joci în producții turcești?

Anastasia Tsilimpiou: Da, am avut câteva probe, ei m-au sunat pentru câteva roluri după Kosem, dar din păcate, atunci când trebuie să joci într-o limbă pe care nu o cunoști, nu prea ai șanse. Nu poți fi ca o turcoaică adevărată, trebuie să joci o persoană din altă țară, deci șansele sunt mai mici decât dacă ai juca în limba ta, în țara ta. Încă țin legătura cu producătorii din Turcia și încerc să mă întorc acolo, pentru că îmi doresc asta.

Anastasia Tsilimpiou, actrița din serialul Kosem: ”Am crescut pe melodiile Innei”

WOWbiz: Știi vreun actor sau vreo actriță din România? Sau un cântăreț din România?

Anastasia Tsilimpiou: Nu știu actori din România, dar am auzit de Inna. Am crescut cu piesele ei. Multe cântece de-ale ei sunt super cunoscute la noi în Grecia, chiar foarte multe. Încă îi ascult muzica, îmi place foarte mult.

WOWbiz: Următoarea întrebare pentru tine este despre viața ta personală. Aș vrea să știu dacă ai un iubit sau pe cineva special în viața ta.

Anastasia Tsilimpiou, actrița din serialul Kosem, este îndrăgostită

Anastasia Tsilimpiou: Da, există o persoană specială în viața mea și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Încă învăț lucruri despre dragoste și toate lucrurile astea. Dar sunt fericită, totul e bine pe latura asta.

WOWbiz: De cât timp ieșiți împreună?

Anastasia Tsilimpiou: De patru luni ne vedem, deci suntem la început.

WOWbiz: Vorbești cu tatăl tău despre viața ta amoroasă? Sau cu mama ta?

Anastasia Tsilimpiou: Cu mama vorbesc mai mult, dar vorbesc și cu tata. Îmi iubesc părinții, suntem foarte apropiați, vorbim de toate, atunci când sunt lucruri pe care le pot împărtăși, când mă simt confortabil să vorbesc despre un lucru anume. (Întregul interviu îl puteți vedea pe canalul de Youtube WOWnews)