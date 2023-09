Anca Ciota a făcut anunțul despre cel de-al doilea copil, la un an de la naștere. Este pregătită să devină din nou mămică: „Să crească împreună”

In articol:

Anca Ciota a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut dezvăluiri emoționante despre cel de-al doilea copil. Frumoasa prezentatoare a născut pentru prima dată anul trecut, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Din acel moment, viața ei s-a schimbat radical, căci îl iubește nespus pe micuțul Liam David, iar rolul de mamă i se potrivește perfect.

Iată ce spune despre ziua în care va deveni din nou mămică!

Ce spune Anca Ciota despre cel de-al doilea copil. Se pregătesc ea și soțul ei să-și mărească familia?

Anca Ciota este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Frumoasa prezentatoare se poate declara o mamă împlinită și o soție iubită, căci are un băiețel minunat și un soț care o iubește nespus.

Cu toate acestea, mulți oameni s-au întrebat dacă vedeta își dorește să devină mamă pentru a doua oară, așa că a oferit chiar ea răspunsul. În cadrul unui interviu recent, a făcut dezvăluiri inedite despre momentul în care va apărea un frățior sau o surioară pentru micuțul David Liam.

Deși în trecut nu și-a imaginat să aibă mai mulți copii, iată că acum frumoasa șatenă recunoaște că se gândește la această posibilitate. De când a rămas însărcinată prima oară a luat în calcul faptul că este important ca băiețelul ei să nu crească singur, ci să cunoască sentimentul de a avea un frate, pe care ea nu a avut ocazia să îl trăiască.

„Chiar ne gândim. De când am rămas însărcinată, cumva s-a deschis dintr-o dată această idee. Până acum nu ne-am fi văzut părinți de mai mulți copii. Ni se părea foarte complicat cu unul. Este într-adevăr complicat să crești copiii, să ai responsabilitate, dar ne place foarte mult ideea de mai mulți copii, să crească împreună… David Liam să nu fie singur, să aibă o soră sau un frate. Pentru că sentimentul acesta între frați cred că este foarte frumos.

Eu nu am avut frați sau surori. Am fost singură la părinți și am suferit foarte mult când eram mică. Până pe la 7-8 ani tot lăsam scrisori berzei, la fereastră. Nu m-a ascultat. Ce să zic? Poate ne facem curaj și ne punem pe treabă, ca să mai vină și al doilea copil.” , a mărturisit Anca Ciota, pentru viva.ro.

Anca Ciota și fiul ei, Liam David [Sursa foto: Facebook]

Despre momentul în care va apărea cel de-al doilea copil, frumoasa șatenă mărturisește că va fi calculat dinainte. Cu toate acestea, recunoaște că ar putea rămâne însărcinată în orice moment.

„Ce să zic? Poate ne facem curaj și ne punem pe treabă, ca să mai vină și al doilea copil. Doar că noi suntem deja maturi, încât să știm cam cât și cum ce să facem. Dar, într-adevăr, Dumnezeu poate are niște planuri și te surprinde. Exact când nu e aștepți. Dar da, nu excludem varianta aceasta.”, a mai spus Anca Ciota, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Anca Ciota, alături de soț și fiul lor [Sursa foto: Facebook]