Anca Ciota, primele imagini cu bebelușul! Prezentatoarea a dezvăluit când va aduce pe lume primul copil: „Mă pregătesc de naștere naturală”

Prezentatorea meteo, Anca Ciota, și soțul ei, Phelipe, sunt al noua în cer.

Anca Ciota, primele imagini cu ecografia bebelușului

Cei doi aștepată venirea primului lor copil pe lume, iar asta îi face extrem de fericiți. Anca Ciota se află în luna a cincea a sarcinii, dar chiar și așa are o siluetă de invidiat. Anca Ciota și soțul ei au fost invitați, în cadrul emisunii, "Teo Show", difuzată la Kanal D, acolo unde au dezvăluit cele mai recente detalii, despre sarcina acesteia. De asemenea, tot în cadrul emsiunii, cei au adus primele imagini cu ecografia bebelușului lor.

Phelipe [Sursa foto: Captură YouTube]

În cadrul emisunii "Teo Show", Anca Ciota și soțul ei, artistul Phelipe, au arătat primele imaginii cu ecografia băiețelului lor. Cei doi sunt extrem de încântați și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor strânge băiețelul în brațe. Anca Ciota se afla în patru luni jumătate de sarcină, dar arată extrem de bine.

La cum se prezintă, nici nu ai zice că așteptă un copil. Prezentatoarea meteo a anunțat că va naște pe cale naturală, motiv pentru care s-a apucat de pilates dedicat femeilor însărcinate.

"Noi așa am vorbit, sa ia ochii de la el și in rest... Ce mi-a mai spus doctorița că este deja foarte lunguț și ca este vede că are un nasuc foarte mic.(...) Mămica trebuie sa se menține în formă, că eu mă pregătesc de naștere naturală. Am început pilates, astăzi, pentru femei însărcinate.(...) Sunt tare de mândră de burtica mea și de băiețelul care crește aici în burtică. În sarcină ai acea strălucire. Eu am crezut ca-i un mit. Mă întâlneam cu persoane dragi mie, care încă nu știau că sunt însărcinată și îmi spuneau: < arați ciudat, ai așa> Mai primeam mesaje pe Instagram: < Ai aceea strălucire de gravidă>. Mi-se pare că dinăuntrul tău, fiind acest miracol se vede pe față(...) Teoretic, data este 30 mai, geamăn cum sunt și eu.", a dezvăluit Anca Ciota, în emisuniea "Teo Show", difuzată la Kanal D.

De asemenea, soțul ei nu are niciun fel de teamă în ceea ce privesc responsabilitățile de părinte și suține că este foarte relaxat. În spirit de glumă, Phelipe susține că va apela la mama Ancăi Ciota de fiecare dată când va simți nevoia.

"Sunt pregătit, noi suntem foarte relaxați. Este mama soacra la noi, ne ajuta, îi dau cheie, deja am făcut planurile.(...) Relaxați, la noi nu o se existe stres.(...) Nu am nicio teama, sunt foarte relaxat. Eu așa m-am montat", a declarat Phelipe, în cadrul emisiunii.

Anca Ciota, criticată pentru că face sport în timpul sarcinii

Anca Ciota este extrem de atentă la silueta ei. Prezentatoare meteo a adoptat un stil de viață sănătos. Vedeta TV are grijă la alimentație și chiar dacă este însărcinată, aceasta își continuă antrenamentele zilnice. Motiv pentru care internauții au simțit nevoia să o critice pentru alegerea ei. Aceștia consideră că nu este indicat să facă sport, mai ales în această perioiadă. Desigur, Anca Ciota își urmează instinctul matern și face ceea ce este bine atât pentru ea, cât și pentru bebeluș.

"M-am lovit de tot felul de prejudecăți și critici de la oameni, când am făcut postări cu mine făcând sport. Mama câtă lume m-a certat, ca de ce fac sport. Fiecare femeie are particularitățile ei", a dezvăluit Anca Ciota, în cadrul emisiunii.

Anca Ciota, despre prima data când și-a simțit bebelușul:"Este ceva ce nu seamănă cu nimic altceva fiziologic"

Tot în cadrul interviului, Anca Ciota a vorbit despre primul moment, în care bebelușul ei nenăscut și-a făcut simțită prezența. Când vorbește despre acest moment, vedeta este real emoționată și îl descrie ca pe ceva unic. Cei doi soți se bucură de fiecare mișcare a copilului lor și sunt extrem de emoționați.

"Într-adevăr, momentul în care simți și prima data, îți dai seama ca a fost mișcarea bebelușului. Este ceva ce nu seamănă cu nimic altceva fiziologic. Are ore fixe, seara, înainte să intru în jurnal. Eu tot îi spuneam lui Phelippe ca simt și el zicea < dar vreau și eu!> și stătea așa, jumătate de ora cu mâna pe burtica. Și la 0:00 noapte. Când ma pun în pat, avem program și el vine și sta cu mâna pe burtica", a mai mărturisit Anca Ciota, în cadrul interviului.

Anca Ciota [Sursa foto: Captură YouTube]

Anca Ciota a mai dezvăluit că își va contina activitatea profesională, până când se va simți aptă. Atunci când nu va mai putea să facă aceast lucru, vedeta se va concentra doar pe bebelușul ei. Totuși, vedeta arată și se simte foarte bine și și-ar dori să nu fie nevoie să lipsească prea mult din fața micului ecran.

"La cum ma văd, eu ma văd venit la munca pana în luna a noua, dar eu am spus ca voi veni sa prezint meteo atât timp cât ma lasă “vremea” și cât am un aspect fizic plăcut și armonios, pentru ca nu vreau sa vin, sa acopăr harta. Eu îmi doresc sa vin cât mai mult, dacă ma simt bine, dacă nu o sa fie probleme. A fost foarte drăguț. Toată lumea ma întreba dacă simt și am crezut ca nu o sa-mi dai seama", a mai dezvăluit Anca Ciota.

Anca Ciota, Phelipe, Teo Trandafir și Bursucu [Sursa foto: Captură YouTube]

