Anca de la Casa Iubirii, despre despărțirea lui Alexandru de Bianca: “Laurențiu a fost motivul” A dezvăluit detalii despre relația cu fostul iubit | EXCLUSIV

Anca, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre persoana cu care se întâlnește în prezent, despre faptul că păstrează legătura cu Flavius, dar și despre cuplurile din Casa iubirii. Anca ne-a vorbit despre relația dintre Patrick și Patricia și a spus că dacă Patrick ar lăsa-o pe Nona pentru Patricia, asta înseamnă că nu știe ce își dorește pentru că acestea sunt foarte diferite.

Tot Anca și-a spus părerea despre despărțirea dintre Bianca și Alexandru, dar și despre tachinările dintre Bianca și Laurențiu.

Anca susține că Laurențiu i-a despărțit pe Bianca și Alexandru

Anca nu o menajează pe Bianca și susține că din cauza faptului că a dat curs jocurilor cu Laurențiu, Alexandru s-a despărțit de ea. Tot Anca spune că Bianca este mai atașată de competiție decât de oricine altcineva din casă.

"Alexandru a plecat fără Bianca, pentru că știa că ea nu renunță pentru nimeni la emisiune. Dacă Bianca chiar voia ceva cu Alexandru, evita jocurile cu Laurențiu. Ea știe foarte bine ce și cum trebuie făcut. Motivul despărțirii lor a fost Laurențiu. S-a știut de la bun început că Alexandru e o persoană geloasă. Între Bianca și Alexandru nu există iubire. Ea ține foarte mult să rămână înăuntru. Din partea ei sigur nu e, pentru că nu ai cum să iubești 3 persoane la fel, în 6 luni. Nu poți! Un sentiment din partea lui este un sentiment acolo, pentru că altfel rămânea în casă și era indiferent. A trăit relația foarte la extrem.", a declarat Anca.

Anca ține legătura cu fostul iubit

Deși este singură, Anca încă mai vorbește cu fostul iubit, cu care spune că se respectă, deoarece este prima ei dragoste. Nu este vorba despre Flavius, ci depsre un alt bărbat din viața ei.

"Țin legătura cu fostul meu iubit. Și când eram în casă el știa de mine. Avem un raport ok. Ne respectăm unul pe celălalt. Și eu și el suntem în suspans cu viețile noastre, dar nu ne-am împăcat. Nu mă gândesc la fostul în sensul de a avea o relație. E o persoană căreia îi vreau binele. La fiecare persoană dintre noi, persoana pe care am iubit-o prima dată, e o persoană pe care o avem în inimă și de fiecare dată când ne vedem avem senzația aia de plăcere, binestare. Cu el am un raport foarte civil, frumos. Am ajuns la echilibru de raport în care suntem destul de maturi să realizăm de ce ne-am lăsat și ce nu ne mai place la noi. Asta ne permite să avem o relație normală de zi cu zi.", a mărturisit Anca, la Culisele Iubirii.

