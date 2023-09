Anca de la Casa Iubirii se iubește cu un cântăreț italian: “Sunt fericită și împlinită”. Dezvăluiri despre noua relație | EXCLUSIV

In articol:

Anca, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Anca a declarat că este împreună de trei luni cu un cântăreț italian și că în acest moment este fericită, deoarece acesta îi oferă toată libertate de care are nevoie.

Anca a oferit câteva detalii și despre fostul ei iubit, Flavius, menționând că în momentul în care a aflat că mama acestuia a decedat, i-a lăsat un mesaj de încurajare, însă între ei nu mai există nimic. Tânăra a vorbit și despre relația pe care o are cu foștii colegi de emisiune, povestind că la un moment dat au vorbit să se întâlnească, însă nu au mai reușit.

Anca are un iubit italian

Anca nu mai este o femeie singură. Se pare că și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat italian, care este muzician. Aceasta a vorbit despre sentimentele pe care le are și în ce constă relația ei.

„Suntem din ce în ce mai bine. Sunt bucuroasă, fericită, împlinită și momentan, Îi mulțumesc lui Dumnezeu că e totul ok. Împreună oficial, avem puțin, dar frecventarea asta e de câteva luni. Nu se poate spune dacă iubesc, țin. Degeaba este iubire, dacă nu este respect și încerc să fac să fie bine. Iubitul meu mă susține, îmi dă libertatea să fac ce vreau. Suntem persoane libere. El face muzică, este italian.”, a declarat Anca.

Anca l-a contactat pe Flavius, când i-a murit mama

În urmă cu ceva timp, Flavius și-a pierdut mama. Anca, fosta lui iubită, l-a contactat și i-a scris un mesaj de consolare.

„În legătură cu pierderea mamei sale, i-am scris condoleanțe. Nu am văzut personal eu, că nu îl urmăresc pe rețele sociale, mi-au scris alte persoane. Eu știam că mama lui era bolnavă. Eu am cunoscut-o pe mama lui, i-am cunoscut părinții, am fost la ei acasă. Îmi pare rău, Dumnezeu să o ierte.”, a mărturisit Anca, la Culisele Iubirii.

