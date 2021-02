Anca de la Strehaia a sărbătorit cu șampanie scumpă, după ce a scăpat de pușcărie! ”Să vină poliția să mă ia”! Imagini incredibile din curtea ”palatului”

In articol:

A fost chef mare la Strehaia după ce Anca, prima soție a lui Leo, a aflat că a scăpat de închisoare. Femeia fusese acuzată de furt și distrugere a unor bunuri aparținând companiei de distribuție a energhiei electrice și condamnată la 7 luni de închisoare.

Anca de la Strehaia, la tribunal: ”Sunt singură, nu am avut bani”

În urmă cu două zile, Anca a câștigat apelul, după ce a plătit integral prejudiciul care se ridica la peste 11.000 de lei.

Anca a sărbătorit vestea cea mare în curtea palatului din Strehaia, alături de fiul ei, nepoți, mama și soacra ei. S-au desfăcut șampaniile scumpe iar Anca a mulțumit pentru susținere tuturor fanilor ei de pe Youtube. Au lipsit însă de la petrecere: Leo de la Strehaia și sora acestuia, Olga.

Anca de la Strehaia a dezvăluit ce s-a întâmplat în sala de tribunal, după ce a fost chemată de judecător să explice de ce nu a plătit prejudiciul timp de 2 ani, ajungând în situația în care să fie la un pas de închisoare.

Citeste si: Ultimă oră! Anca de la Strehaia scapă de pușcărie! Prima soție a lui Leo urma să facă 7 luni de închisoare pentru furt de curent și distrugere! EXCLUSIV

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

”Am plătit, am dat banii, am făcut tot posibilul și am scăpat acum. Există Dumnezeu, am încredere în Dumnezeu. Am ținut post și azi, Dumnezeu nu mă lasă niciodată. Dar nu mă așteptam să vină așa de repede pronunțarea. Mă gândeam să-mi fac bagajul, să mai prind și eu o zi acasă cu Alin. Să vină poliția să mă ia. Nu-mi mai trebuie nimic, libertatea e cea mai importantă.

Citeste si: Leo de la Strehaia, dezvăluiri fără perdea: ”Ioana Popescu m-a făcut dependent de ea”! Informații bombă despre relația ”prințului” cu sexy-jurnalista

Am zis să vorbesc și eu, ce a vorbit avocatul, urma să vorbesc eu. Eu, când am vorbit, am zis: eu sunt singură, sunt despărțită, nu am avut bani. Am fost angajată, am o firmă la care sunt administrator doar cu numele, n-am făcut nici un ban din firmă, dacă aveam bani achitam de mult și nu mai ajungeam aici, în problema asta”, a povestit Anca de la Strehaia.

A visat morți care îi cereau mâncare

Femeia a mai dezvăluit că în noaptea de dinaintea procesului a avut un vis extrem de ciudat, în care morții familiei veneau la ea și îi cereau de mâncare.

Anca de la Strehaia a plătit banii și a scăpat de închisoare

”Era greu pentru mine, 7 luni. Și o lună dacă era, era mult pentru mine. Bine că am scăpat, și să scape toată lumea care are probleme, să fie liberi. Să doarmă liniștiți, să nu aibă grija avocatului, actelor, e foarte mare stresul.

Aprind lumânări și pentru tata și pentru socru-meu... Am visat foarte mulți morți aseară, l-am visat și pe bunicul lui Lumina, am visat mulți. Cereau de la mine mâncare...”, a mai povestit Anca de la Strehaia.