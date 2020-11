Anca de la Strehaia, condamnată la 7 luni de închisoare cu executare! Fosta soție a ”prințului”, prinsă că fura curent! ”Sunt terminată”. Dezvăluiri exclusive

Anca, alături de Leo de la Strehaia

Incredibil, dar adevărat! Anca, fosta soție a lui Leo de la Strehaia, a fost condamnată la 7 luni de închisoare cu executare pentru furt de energie electrică și distrugere a contorului care înregistra consumul. Judecătorii au decis, cu două zile în urmă, să-i revoce pedeapsa cu suspendare pentru că aceasta nu a respectat măsurile de supraveghere. Ei au decis că Anca trebuie să execute cele 7 luni în regim de detenție. Decizia nu este, însă, una definitivă iar femeia a anunțat că va face apel.

Descindere cu jandarmi la palatul de la Strehaia

In articol:

Cum s-a ajuns aici? Totul a început în anul 2015, când reprezentanții unei comapnii de distribuție a energiei electrice au intrat în curtea ”palatului” lui Leo de la Strehaia însoțiți de jandarmi. Aici, ei au constatat că sigiliile de la contorul de curent au fost rupte (”palatul” lui Leo era decuplat de la rețeaua electrică încă din 2013, pentru neplată) și că imobilul fusese rebranșat ilegal. Dar asta nu e tot, cineva ”meșterise” aparatul atât de bine încât acesta nu mai înregistra consumul.

Cine a intrat în necaz? Chiar Anca, pentru că este proprietara din acte a casei de la Strehaia, lăsată cu limbă de moarte de tatăl lui Leo, de frica fiului său care ar fi putut să vândă imobilul și să cheltuie banii. Tot ea era și titulara contractului de energie electrică. În momentul în care s-a constatat că familia lui Leo fura curent, toată vina a căzut pe umerii femeii.

Anca s-a jurat că nu știe nimic

Anca de la Strehaia a declarat că nu știe nimic despre această situație, fapt demontat rapid de procuror prin simplul fapt că în imobil toată aparatura, de la centrala electrică până la frigidere și televizoare erau în funcțiune. În fine, Anca a fost trimisă în judecată iar în 2017 a fost obligată să plătească daune de 11.000 lei și condamnată la 7 luni de închisoare cu suspendare pentru furt și distrugere.

Anca e despărțită de Leo de la Strehaia

Fosta soție a lui Leo a ignorat însă măsurile de supraveghere, adică să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe schimbarea domiciliului sau a locului de muncă precum și obligația de a presta muncă în folosul comunității la Școala din Strehaia pentru 100 de zile. Așa se face că joi dimineața, judecătorii au revenit asupra deciziei și au trimis-o pe Anca în spatele gratiilor. Fosta soție a lui Leo de la Strehaia are 3 zile la dispoziție să facă apel.

Anca de la Strehaia: ”N-am făcut nimic și am căzut vinovată”

”Contractul a fost făcut pe numele meu de la socrul meu, care a murit. Eu nu am fost acasă toată vara, acum 5 ani, când au venit și au găsit umblat la contor. N-am făcut nimic și am căzut vinovată. Am plătit o parte din bani, am chitanțe. Sunt terminată, mi-a căzut cerul în cap!”, a povestit Anca de la Strehaia pe canalul ei

