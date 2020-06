In articol:

Anca de la Strehaia, mama copiilor lui Leo, vrea să-l ia pe Viorel ”în probe”. Ea l-a invitat pe soțul Vulpiței la palatul de la Strehaia pentru că vrea să-l cunoască.

Anca spune că îl place pe Viorel pentru că e un om liniștit, sptre deosebire de Vulpița care e capul tuturor răutăților din ultima perioadă. Așa că Anca de la Strehaia vrea să-l găzduiască la ea acasă, pentru o perioadă pe Viorel, pentru a-l scăpa de Vulpița și de coșmarul trăit la București.

Anca de la Strehaia îl vrea ”în probe” pe Viorel al Vulpiței! ”Îl aștept să doarmp aici, am casa mare”

Condiția pusă se Leo de la Strehaia este ca Viorel să filmeze pentru canalul lui de Youtube, iar în acest sens a primit și acordul ”Patroanei”, mama lui. Aceasta e de acord ca Viorel să vină să stea cu Anca, mai ales dacă e adevprat că acesta se gândește neîncetat la fosta soție a fiului ei.

”De fapt, ai vrea să facem o probă. Dacă vorbesc cu Viorel, să stau cu el în probe, sau cum? Cred că e în gândul lui, se gândește la mine într-una dar nu spune nimic de frică.

Mie îmi place de el, așa că e un om liniștit, dar parcă prea îl chinuie pe acolo. Își bate joc de el. Vulpița face numai dansuri, el e un pm de la țară, muncitor. Prea se ”coțăie” pe acolo, pe canapele, peste tot. Și el vede și nu spune nimic. Nu știu cum de mai ține la ea.

Să vină aici dacă vrea să mă cunoască. Eu îl aștept cu mare drag, n-am nimic împotrivă. Am casa destul de mare, are unde să doarmă, are ce să ”mănâncă” aici. Nici nu-i trebuie bani să plătească, nimic. Doarme aici, la mine, am destule camere.

Vulpița îl chinuie și el suferă. Râde așa... dar ce o fi în sufletul lui... E dezamăgit. Să vină aici, să ia legătura cu noi.

Să nu creadă lumea că vreau relație cu Viorel, am zis să vină aici să vorbim, să ne cunoaștem. Vulpița n-o să-l caute la Strehaia, ea se vede deja vedetă, are multe figuri acum”, a spus Anca de la Strehaia pe canalul de Youtube al lui Leo.