Anca de la Strehaia, la un pas de infarct, ieri, în fața judecătorilor de la Tribunalul Mehedinți! ”Când m-au strigat, tremuram toată și inima îmi sărea din piept”! Fosta soție a lui Leo e la un pas de pușcărie

Anca, prima soție a lui Leo de la Strehaia, a obținut ieri o amânare în procesul care ar putea-o trimite definitiv în spatele gratiilor.

Condamnată la închisoare pentru că n-a avut 10.000 lei

Femeia s-a prezentat la Tribunalul Mehedinți în jurul orei 09:30, fără avocat, și a cerut o amânare.

Anca de la Strehaia are o condamnare cu executare de 7 luni de închisoare într-un dosar în care a fost găsită vinovată pentru furt de energie electrică. Inițial, judecătorii au decis s-o ierte pefosta soție a lui Leo, dându-i o condamnare cu suspendare , în schimbul promisiunii că aceasta va plăti tot prejudiciul care se ridica la aproximativ 10.000 lei. Doar că femeia nu a plătit decât o sumă foarte mică, iar procurorii au cerut revocarea pedepsei cu suspendare și trimiterea ei în spatele gratiilor.

Anca de la Strehaia și Leo, fostul ei soț

Anca de la Strehaia a fost atât de emoționată în fața judecătorilor încât a reușit cu greu să-și găsească cuvintele. Ea a povestit că tremura toată și din cauza emoțiilor a amuțit pur și simplu.

Anca de la Strehaia: ”Mama plângea întruna”

”Am cerut o amânare pentru că mi-am luat un alt avocat și trebuie să aibă timp să studieze dosarul. Așteptăm două săptămâni. Peste două săptămâni mergem, mă judec și vedem atunci... Deocamdată e bine, să zicem așa...

Eram terminată, mi-a fost frică. Când am ajuns acolo în față, când m-au strigat, îmi tremurau picioarele și simțeam că-mi iese inima din piept. Nu puteam să zic nimic, am rămas mută, nici nu mai știam să cer amânarea. Am rămas statuie. Dacă eu m-am trezit de la 5 cu grija aia, vă dați seama cum sunt. M-a sunat mama întruna, plângea, la un moment dat am închis telefonul.

Dumnezeu e mare, nu ne lasă! Am ținut post. Și promit că o să țin post în fiecare miercuri și vineri”,a povestit Anca de la Strehaia .

”Dacă fac infarct, ce rezolv?”

Anca de la Strehaia spune că va încerca să dovedească faptul că a încercat să plătească prejudiciul și chiar a făcut împrumuturi în acest sens , doar că nu a avut suficienți bani încât să-l acopere integral.

”Când o să vină și avocatul cu mine, o să fie altfel. O să le demonstrez că eu nu am fost chiar de rea credință că n-am vrut să plătesc. Am plătit când am putut, am luat împrumut, am foarte multe chitanțe, am făcut tot posibilul să dau banii. Mă tot gândesc și plâng, fac un infarct, ce fac atunci? Nu mai rezolv nimic. Să încerc să uit”,a mai spus Anca de la Strehaia.