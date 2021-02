Anca de la Strehaia, la un pas de leșin înainte să ajungă la tribunal! ”Să se termine odată, că nu mai pot nici să dorm”! Ce s-a întâmplat în sala de judecată? Dezvăluiri exclusive!

In articol:

Anca de la Strehaia a ajuns de nerecunoscut din cauza stresului prin care trece. Fosta soție a lui Leo de la Strehaia nu mai poate dormi de grija procesului pe care-l are și la finalul căruia ar putea să ajungă la închisoare.

Anca de la Strehaia, condamnată deja la 7 luni de închisoare cu executare

Anca de la Strehaia s-a prezentat miercuri dimineață în fața judecătorilor de la Tribunalul Mehedinți și le-a cerut acestora să fie îngăduitori cu ea. Anca a fost condamnată pe fond la 7 luni de închisoare cu executare după ce s-a constatat că vila de la Strehaia, care este trecută pe numele ei, este conectată ilegal la rețeaua de electricitate.

Inițial, Anca de la Strehaia a fost condamnată cu suspendare însă trebuia să returneze prejudiciul care se ridica la peste 10.000 de lei. Aceasta nu a avut însă banii necesari, așa că judecătorii au considerat că a încălcat termenii suspendării.

La înfățișarea din această săptămână, magistrații de la Severin au cerut un punct de vedere din partea companiei de electricitate care este păgubită în acest dosar și a amânat deznodământul procesului pentru data de 17 februarie.

Anca: ”Obosesc foarte repede, de la ficat și de la glandă”

”Încă nu am terminat, a rămas să așteptăm. O săptămână, două, vedem cât durează... să așteptăm finalul. Nu e așa ușor, dar... trebuie să trec peste tot. Mai durează, sunt în așteptare...

Leo și Anca de la Strehaia, în vremurile bune

Am trecut printr-o fază foarte grea, sunt foarte schimbată la față de câteva zile. M-am schimbat total la față. Încerc să-mi revin și nu pot. Am venit de la Severin, de la proces și n-am făcut nimic. M-am pus în pat să dorm dar n-am putut pentru că sunt prea agitată. Nu-mi mai vine somnul, doar mă gândesc... Trebuie să vorbesc la telefon, să-i explic mamei mele, lui Sică (fratele Ancăi, n.r.), prietenilor... trebuie să le explic și lor ce am făcut acolo. Și simt că obosesc, s-a umflat ficatul în mine. Obosesc foarte repede de la ficat, de la glandă, ce probleme am eu...

Nu-mi mai trebuie nici bani, doar să trec peste probleme. Pot să mănânc doar șuncă cu ceapă, murături, orice, numai să trec peste tot. Să fiu liniștită, să scap odată. Și eu vreau să se termine cu problema asta, pentru că și eu m-am săturat. Să rămân cum o rămâne, cum vrea Dumnezeu, atât am zis. Să se termine că nu mai pot”, a povestit Anca de la Strehaia pe vlogul său.