Anca de la Strehaia n-a uitat de soacra ei! Ce pachet i-a trimis ”patroanei” în penitenciar. A vrut s-o înveselească puțin: ”Nu mă laud eu că-i trimit cine știe ce”

Anca de la Strehaia nu a uitat de soacra ei! După ce i-a pregătit un pachet imens lui Leo de la Strehaia, Anca s-a gândit să-i trimită ceva și ”patroanei”. Aceasta s-a gâdnit repede la ce ar putea avea nevoie soacra ei în închisoare, așa că a început să i le împacheteze.

Anca i-a trimis o fustă pe care a primit-o de la mama ei, dar i-a cumpărat și anumite lucruri tot de îmbrăcat sau încălțat.

Leo de la Strehaia si mama lui [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce i-a pus Anca de la Strehaia în pachet, soacrei ei

Anca susține că luna viitoare va merge să o viziteze pe Maria, mama lui Leo de la Strehaia, la închisoare. De data asta, Anca l-a trimis pe băiatul ei să-i ducă câteva lucruri bunicii lui, însă promite că luna viitoare se va duce ea personal. Reamintim că, Leo de la Strehaia și mama lui, Maria, se află după gratii, fiind condamnați pentru evaziune fiscală. Acesta este și motivul pentru care Anca le trimite pachete în închisoare, pentru că se gândește că celor doi le este dor de casă și de familie.

” Luna următoare merg eu cu Ursu` cu pachetul. Am zis să-i trimit o fustă pe care am primit-o de la mama, pentru că e mare de mine. Să doarmă în ea. Și un batic, tot la fel, să se bucure și ea. Nu mă laud eu că-i trimit patroanei cine știe ce. Și ce i-am mai pus patroanei în pachet, o pereche de papuci. Ea poartă papuci din ăștia, poartă același număr pe care-l am și eu la picior. I le trimit eu să aibă și ea acolo. Să o bucur! Eu știu ce poartă, nu pot să-i iau altceva, îi iau ce poartă ea”, a spus Anca de la Strehaia.

Leo de la Strehaia și mama sa au fost condamnați în septembrie nul trecut la închisoare pentru evaziune fiscală.

„În această seară, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Strehaia au identificat și reținut doi bărbați, de 47, respectiv 50 de ani și o femeie, de 61 de ani, toți din orașul Strehaia, pe numele cărora Tribunalul București a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul de 47 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, bărbatul de 50 de ani la 1 an și 6 luni de închisoare, iar femeia la 2 ani de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Cei în cauză urmează să fie încarcerați în Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin”, a transmis IPJ Mehedinți.