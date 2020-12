Anca de la Strehaia refuză să meargă la pușcărie! Decizie de ultim moment luată de soția lui Leo de la Strehaia, după condamnare! EXCLUSIV

Anca de la Strehaia e cu un pas în închisoare

Anca de la Strehaia a decis să lupte pentru libertatea ei. Fosta soție a lui Leo a contestat măsura condamnării la 7 luni de închisoare cu executare luată de judecătorii de la Strehaia, pentru furt și distrugere. Anca de la Strehaia a primit această pedeapsă cu suspendare în 2017, însă femeia nu a respectat măsurile de supraveghere, așa că judecătorii au decis ca aceasta să-și ispășească pedeapsa în regim de detenție.

Anca de la Strehaia e la un pas de închisoare

Anca de la Strehaia a depus contestația pe 27 noiembrie, la doar o zi după ce a aflat că trebuie să meargă la închisoare. Oricum, ea avea doar 3 zile la dispoziție să facă acest lucru, în caz contrar ea urma să fie adusă cu mandat, direct la penitenciar. Femeia vrea acum să meargă în fața procurorilor și să explice că singurul ei amestec în această poveste este că apare în acte ca proprietar al palatului de la Strehaia.

Anca a fost căsătorită cu Leo de la Strehaia

Necazul Ancăi de la Strehaia se trage din anul 2015, atunci când reprezentanții unei companii de distribuție a energiei electrice au intrat cu jandarmii în curtea vilei de la Strehaia și au constatat că imobilul fusese rebranșat ilegal la rețeaua de curent electric. Vila lui Leo fusese deconectată încă din 2013 pentru datorii neplătite, însă cineva legase firele ”pe direct” și distrusese contorul pentru a nu mai înregistra consumul.

Prima nevastă a lui Leo n-a plătit toată datoria

A fost chemată poliția, care a întocmit un dosar penal pentru furt și distrugere proprietarului imobilului, adică Anca de la Strehaia. Aceasta fusese pusă titular în acte de tatăl lui Leo de la Strehaia, care avea mare încredere în nora lui, că nu-i va vinde casa după ce el nu va mai fi.

Anca de la Strehaia a fost condamnată la 7 luni de închisoare cu suspendare și plata unor daune de peste 11.000 lei. Femeia a plătit doar o parte din bani și nu a respectat măsurile de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probațiune atunci când își schimbă domiciliul sau locul de muncă și să preseteze muncă în folosul comunității. Pe 26 noiembrie 2020, judecătorii au decis să o pedepsească pe Anca de la Strehaia că nu a respectat ”înțelegerea” și s-o trimită la închisoare.

Anca de la Strehaia: ”Mi-a căzut cerul în cap”

Anca de la Strehaia și Leo au împreună un băiat

”Contractul a fost făcut pe numele meu de la socrul meu, care a murit. Eu nu am fost acasă toată vara, acum 5 ani, când au venit și au găsit umblat la contor. N-am făcut nimic și am căzut vinovată. Am plătit o parte din bani, am chitanțe. Sunt terminată, mi-a căzut cerul în cap!”,