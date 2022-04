Anca Dinicu a crezut că i s-a furat mașina, după ce a parcat-o în fața sediului SRI! Reacția neașteptată a autorităților

In articol:

Anca Dinicu se numără printre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, iar aceasta s-a apropiat tare mult de fanii săi, prin prisma sincerității sale, dar și a poveștilor cu care și-a încântat publicul de-a lungului carierei sale.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Anca Dinicu a povestit, în cadrul unui interviu, despre momentul în care a crezut că a rămas fără mașina personală, motiv pentru care a pus

„Am avut impresia că am pierdut-o”

autoritățile bucureștene pe jar, căci nu-și mai găsea autoturismul. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Anca Dinicu a tras sperietura vieții sale, asta după ce a crezut că i s-a furat autoturismul personal, chiar din fața sediului SRI. Actrița a povestit că a lăsat-o în parcarea din fața sediului respectiv, apoi a mers să mănânce, iar când s-a întors, mare i-a fost mirarea, căci mașina ei era de negăsit.

Panicată, Anca Dinicu a sunat la poliție pentru a veni să caute mașina, însă oamenii legii au sfătuit-o să mai caute autoturismul, spunându-i că sigur nu a furat nimeni respectivul vehicul. Actrița nu a vrut să accepte acest lucru, fiind mai mult ca sigură că cineva a vrut să-i facă rău.

În cele din urmă, Anca a luat legătura și cu angajații de la Minister, cerându-le și lor ajutorul, rugându-i astfel să se uite pe camere să vadă cine este ”făpașul”, moment în care oamenii care au ajutat-o pe actriță au venit și i-au spus acesteia că, de fapt, mașina era parcată acolo, însă nu în locul unde bruneta o căuta.

În acel moment, Anca Dinicu s-a liniștit pentru faptul că totul fusese o alarmă falsă, însă cu toate acestea, s-a simțit rușinată, căci pusese pe jar atâtea persoane, dar mai ales și autoritățile bucureștene.

După incident, Anca Dinicu se amuză pe baza acestuia, însă a mărturisit că a tras o sperietură serioasă atunci.

„Am o Yetta, pe care am avut impresia că am pierdut-o. Trebuie să povestesc așa pe scurt. Am parcat-o în fața Casei Poporului, la SRI acolo, dar sunt două bariere identice și blocurile ălea arată la fel.(...) Am fost, am mâncat și când m-am întors am sunat la poliție și am zis ”mi-a furat-o mașina” și au zis ”unde domnișoară, unde e locul?”, zic ”în fața Casei Poporului”.

Poliția: Domnișoară, nu a furat nimeni pe pământul ăsta vreo mașină de acolo, acolo e SRI-ul.

Anca Dinicu: Domne, eu nu sunt nebună, eu nu mai am mașină, înțelegeți?!

Poliția: Ce mașină aveți domnișoară?

Anca Dinicu: Yetta!

Poliția: Domnișoară, nu a furat nimeni în România vreodată (n.r. o mașină de acest fel).

Anca Dinicu: Vă rog eu frumos să veniți aici.

Poliția: Domnișoară, dacă venim vă costă zece milioane deranjul, mai căutați.

Am făcut numai ture, jumătate de oră m-am plimbat, am vorbit cu domnii de acolo de la Minister să se ducă să se uite pe camere, să vadă cine mi-a furat mașina. Au coborât după jumătate de oră, poliția tot nu a venit, au coborât și au spus ”ați venit de undeva din stânga”. Mi s-a făcut o rușine, am zis nu pot să cred, mai există și în stânga. Am sunat la poliție: „Vă rog frumos să nu mai veniți”.

Poliția: Domnișoară, dar dumneavoastră chiar credeați că noi o să venim?”, a povestit Anca Dinicu despre peripeția sa.

Anca Dinicu [Sursa foto: Instagram]