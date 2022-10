Anca Dinicu, emoționată peste măsură! O fană i-a făcut o surpriză neașteptată artistei: „O simplă fată...”

In articol:

Anca Dinicu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din generația tânără. Foarte activă, la 32 de ani a ajuns să aibă o carieră de succes.

De-a lungul timpului, vedeta a jucat alături de nume mari din industria filmului și teatrului românesc.

Anca Dinicu, surprinsă de mărturisirile unei fane

Anca Dinicu este foarte apreciată. Actrița a reușit să-și facă o carieră de succes, așa că este îndrăgită de mulți români și are mulți susținători.

Recent, Anca a susținut un spectacol la teatru, unde a performat excepțional. Pe lângă aplauzele cu care a fost recompensată la final, artista a mai avut parte de o surpriză.

Când a ajuns în culise, tânăra a găsit o scrisoare din partea unei fane înfocate, care i-a mărturisit cât de mult o apreciază pe artistă.

„Anca! Tu ești omul care m-a învățat că actoria este arta de a fi om! Datorită ție mulți tineri își aleg drumul acesta în viață. Te apreciez și te iubesc mult de tot! O simplă fată căreia i-ai deschis drumul”, este scrisoarea primită de Anca Dinicu în seara unui spectacol de teatru avut loc ieri.

Artista a fost foarte emoționată de mesajul primit, așa că l-a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram.

Cu ceva timp în urmă, artista a mărturisit că este foarte importantă cariera pentru ea, și că este dispusă să facă orice pentru a excela în domeniul în care activează.

„Cred că aș putea să mă și rad în cap pentru un rol, dar depinde. Pentru carieră aș face multe. Nu știu dacă ar fi ceva ce nu aș face. Până acum am refuzat oferte din diferite motive precum lipsa timpului sau am avut alt proiect, dar în rest nu am refuzat. Am jucat și gratis. Am jucat mult timp, în facultate, când erau proiecte independente. Aș mai face-o și azi pentru sufletul meu. Aș ajuta și un prieten, însă doar dacă nu ar avea bani. Dacă nu are bani aș veni să-l ajut, dar dacă știu că are bani nu vin doar pe prietenie”, a declarat actrița în urmă cu ceva vreme.

