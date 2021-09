In articol:

Anca Dinicu se alătură distribuției din serialul Vlad. Vezi ce rol va interpreta frumoasa actriță în ultimul sezon al serialului Vlad.

Anca Dinicu, actrița care o joacă pe Gina Felea în serialul produs de Mihai Bendeac, se alătură distribuției din serialul Vlad. Frumoasa actrița și-a făcut apariția în episodul trei din ultimul sezon al serialului Vlad.

Anca Dinicu [Sursa foto: Instagram]

În serialul Vlad, Anca Dinicu interpretează rolul unei fete care se îndrăgostește de Ștefan, personajul interpretat de actorul Andrei Aradits.

”Mă bucur mult că am făcut parte din distribuţie şi că mi-am revăzut colegii cu care am mai lucrat şi în alte proiecte. Pentru mine a fost o experienţă nouă din perspectiva personajului pe care îl interpretez. Este o zonă pe care nu am mai experimentat-o în film.

M-am simţit foarte bine în timpul filmărilor şi cumva, datorită atmosferei care s-a creat în spatele camerelor de filmat, dar şi a colegilor şi întregii echipe.

Pot să vă spun că a fost o provocare. La fiecare personaj aduci o lume, de data asta este o lume tristă, oamenii strazii.

Personajul meu este o fată simplă, plecată de mică de acasă, lovită de greutăţile vieţii, sensibilă. Ea se îndrăgosteşte la prima vedere de Ştefan. Mai multe nu cred că am voie să spun, sper să empatizaţi cu personajul meu”, a spus actrița despre noul ei personaj.

Anca Dinicu la iUmor[Sursa foto: Instagram]

Anca Dinicu, actrița care o interpretează pe Gina Felea

Anca Dinicu este născută pe data de 9 decembrie 1989, în București. A făcut studiile la Liceul Teoretic „Elena Cuza”, și în copilărie își dorea să devină cântăreață. La vârsta de opt ani a jucat într-o emisiune de la Televiziunea Națională, alături de actriță Stela Popescu. După terminarea liceului, a urmat cursurile la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.

L. Caragiale”, iar masterul în Arta Actorului, la aceeași facultate.

Actrița a jucat în serialul „Narcis: iubiri nelegiuite”, apoi într-una dintre cele mai apreciate emisiuni de divertisment, „În puii mei”. După încheierea proiectului a primit rolul Ginei Felea în „Băieți de oraș”. Anca Dinicu, în vârstă de 31 de ani, a jucat în mai multe piese de teatru, emisiuni și seriale de televiziune de-a lungul carierei.

Cine este Anca Dinicu, actrița a cărui personaj, Gina Felea, s-a sărutat cu Mihai Bendeac

Anca Dinicu [Sursa foto: Instagram]

Actrița, în cadrul unui interviu, a povestit cum a fost să o cunoască pe Stela Popescu, și că a avut ocazia să întâlnească și alte mari nume ale teatrului și filmului românesc, printre care Anca Sigartău și Adriana Trandafir.

„Eram mult prea mică să conștientizez cu cine am onoarea să fac schimb de replici. Eu eram nepoata și mă ținea pe genunchi. O fire blândă, o voce caldă și înțelegătoare. Vibra bunătate, prima mea tentativă de a transpune adevăruri a funcționat datorită ei. Și întâlnirile cu Adriana Trandafir, Carmen Tănase și Anca Sigartău au contribuit la formarea mea profesională, la consolidarea personalității artistice și, ce este mai important, la stabilirea unor contacte umane prețioase ”, a declarat Anca Dinicu pentru libertatea.ro.

Personajul Gina Felea din serialul „Băieți de oraș”, interpretat de Anca Dinicu, a creat istorie în online-ul românesc. Personajul creat de Mihai Bendeac este imaginea unei femei din Italia care a devenit virală datorită unui videoclip postat pe Youtube în urmă cu 6 ani.

Adevărata Gina Felea locuiește în Italia și a devenit cunoscută la vârsta de 19 ani atunci când a postat un videoclip în care anunța că angajează fete la clubul ei de noapte din Torino.