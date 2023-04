Anca Lungu, revenire spectaculoasă în televiziune. Proiectul pe care l-a acceptat fără să stea pe gânduri: “Nu e nimic la care să mă pricep mai bine”

In articol:

Anca Lungu a luat decizia de a reveni în televiziune după 5 ani în care s-a dedicat vieții de familie. Vedeta a renunțat la lumina reflectoarelor în anul 2018, moment în care s-a mutat în Franța, la Nisa, alături de soțul ei grec, Harry Arampatzis și cei doi copii, Iorgos, în vârtă de 4 ani și Natalia, fetița sa din prima căsătorie, în vârstă de aproape 9 ani.

Fosta prezentatoare de știri recunoaște că a simțit lipsa televiziunii, astfel că a luat decizia de a reveni pe micile ecrane cu un show de gătit.

Anca Lungu revine pe micile ecrane

Fosta prezentatoare de știri nu a uitat de pasiunea sa pentru televiziune, astfel că a luat decizia de a reveni acolo unde se simte ca acasă. Vedeta este recunoscătoare pentru cei 15 ani în fața pupitrului, însă acum își dorește să împărtășească cu fanii o parte din pasiunea sa: gastronomia.

“Unul dintre motivele pentru care am luat această decizie este publicul meu. În toți acești ani, în care am lipsit de pe micul ecran, o mare parte dintre cei care mă urmăreau la televizor s-au mutat alături de mine în social media, în special pe Instagram, acolo unde sunt foarte activă. Cu acest public împart zilnic din frumusețea locului în care m-am stabilit. Primesc mesaje de mulțumire pentru energia pozitivă care ajunge la ei și pentru inspirăția pe care o găsesc în postările mele. Nu de puține ori oamenii m-au încurajat să fac mai mult decât atât. Mi-au cerut vlogguri și inclusiv o emisiune în care să păstrez stilul simplu și optimist care le dă poftă de viață. După 15 ani de televiziune în care am intrat în casele oamenilor în cea mai mare parte cu știri negative și tragedii, aleg să las în urmă rolul mesagerului și să fiu eu însămi într-o producție dedicată frumosului și bunului gust. Un alt motiv al revenirii mele este dragostea pentru meseria pe care am practicat-o atât de mulți ani. În această pauză, în care nu de puține ori m-am gândit să o iau de la capăt într-un alt domeniu, am realizat că jurnalismul ocupă un loc mult mai important în sufletul meu. Nu e doar meseria cu care m-am identificat și care mi-a adus satisfacție de-a lungul anilor, jurnalismul e o vocație pentru mine. Nu e nimic la care să mă pricep mai bine decât la a căuta povești pe care să le spun mai departe, povești care să bucure și să inspire”, a mărturisit Anca Lungu, pentru click.ro.

Anca Lungu, pasionată de gastronomie încă de la o vârstă fragedă

Fosta știristă este pasionată de gătit încă de la vârsta de 11 ani, iar prin prisma emisiunii pe care o pregătește poate împărtăși cu publicul său rețete din bucătăriile din sudul Franței, Greciei sau Italiei.

“Veți călători săptămânal alături de mine în bucătăriile din Sudul Franței, Grecia sau Italia, adică în acele locuri în care te poți hrăni pe deplin, în care nu doar gustul e bun ci și conținutul e sănătos, în care se bucură și sufletul, nu doar papilele gustative.

E adevărat că îmi place să gătesc. Sunt 11 ani de când am creat blogul meu de rețete, iar oamenii mă asociază cu acest domeniu. Dar așa cum blogul nu este în primul rând despre cooking, ci despre a împărți (polonicul nu e o ustensilă de gătit, ci pentru servit) așa și emisiunea, nu e despre cooking, ci despre a gusta viața cu toate simțurile. Pentru gurmanda din mine, mâncarea e doar un pretext pentru a afla poveștile din spatele rețetelor, poveștile celor care gătesc, poveștile celor care se bucură alături de mine gustând din aceste rețete și bineînțeles, un pretext pentru a călători în locuri frumoase care bucură și sufletul și privirea deopotrivă”, a mai spus Anca Lungu.

Anca Lungu revine în televiziune [Sursa foto: Facebook]