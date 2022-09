Anca Neacșu, cu lacrimi în ochi, a divorțat: „S-a terminat”. Fostul soț nu a fost prezent în sala de judecată

In articol:

Anca Neacșu, o figură publică de zeci de ani, a ales să își trăiască viața personală departe de ochii curioșilor.

Cu mai bine de un deceniu în urmă a lăsat totul deoparte și s-a îndrăgostit lulea de un bărbat de origine turcă.

Anca Neacșu a divorțat cu lacrimi în ochi [Sursa foto: Facebook]

Anca Neacșu a divorțat în lipsa soțului

Fosta membră a trupei ”ASIA” și Serkan Yaman au format un cuplu solid și discret al lumii mondene până recent, atunci când blondina și-a anunțat divorțul.

La începutul lunii mai, artista spunea public că ea și cel care i-a fost soț atâția ani au ajuns la decizia comună de a pune capăt mariajului.

Acum, la câteva luni distanță, Anca Neacșu a ajuns în fața tribunalului. Măritată în Turcia, căci și-a urmat soțul în multe privințe, blondina a spus ”adio” căsătoriei în fața magistraților români.

„E o decizie luată de comun acord. Nu e o zi frumoasă pentru niciun om, e un capitol care se încheie după 10-11 ani. Asta e situația, asta e procedura. De comun acord, dar asta e procedura. M-am măritat în Turcia, mă separ în România. El e cetățean străin și sunt mai multe lucruri la mijloc și până la urmă a trebuit să facem aici”, a declarat Anca Neacșu, la un post TV.

Prima înfățișare a fost și ultima, căci divorțul a fost semnat și asumat, chiar în lipsa lui Serkan. Acum mai urmează doar ca cei doi foști să își împartă anumite bunuri, așa cum deja au stabilit.

„S-a terminat. Aseară am înțeles că se va prezenta. Motive medicale (n.r. nu s-a prezentat soțul al proces). Zilele următoare urmează câteva formalități. Avem câteva lucruri de împărțit, dar ne-am înțeles. E o înțelegere amiabilă. Suntem amândoi de comun acord”, a mai spus artista.

În urma pronunțării divorțului, cu lacrimi în ochi, Anca Neacșu a mărturisit că înainte de a se ajunge la decizia separării, atât ea, cât și Serkan au luptat pentru căsnicia lor.

Din păcate, însă, sacrificiile făcute nu au dus la niciun rezultat mai bun, iar acum suferința s-a abătut asupra lor.

Vedeta spune că cei mai afectați sunt părinții ei, care-și doreau ca ea să aibă o căsnicie lipsită de orice probleme.

Pe de altă parte, deși spune că ea s-a resemnat cu gândul că este o femeie divorțată, lacrimile și emoțiile au invadat-o.

Anca Neacșu pune vulnerabilitatea pe seama faptului că nu a mai trăit niciodată o asemenea poveste cu final nefericit.

„Nu mai locuim împreună de câteva luni. Am încercat amândoi în ultimul timp și până la urmă s-a ajuns aici. Am făcut (n.r. multe sacrificii). Mă gândesc că.... Părinții sunt cei care suferă, eu sunt ok, chiar mi-am revenit. După 2-3 luni, după ce ne-a părut rău și mie și lui, mi-am revenit. Acum nu știu de ce plâng, și în sală începusem puțin. De emoții, de emoții, pentru că n-am mai trecut niciodată prin așa ceva. Sunt un pic stresată, că nu am avut de-a face cu asemenea situații, nu am intrat niciodată într-o sală de judecată. Pot să spun că-mi tremură picioarele”, a spus artista, cu ochii în lacrimi.

În urma celor întâmplate, cântăreața spune că, cel mai probabil, între ea și fostul partener turc nu mai există vreo cale de împăcare.

”Nu cred (n.r. că ne vom împăca)”, a concluzionat Anca Neacșu.