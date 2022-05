Anca Neacșu divorțează după un deceniu alături de Serkan Yaman. Primele declarații ale artistei: „Fiecare pe drumul lui”

In articol:

Showbiz-ul românesc este iar zguduit. Un nou divorț este acum în atenția opiniei publice. Dacă în urmă cu zece ani, fosta memebră a trupei ”ASIA” se declara cea mai fericită femeie, găsindu-și sufletul pereche în persoana unui bărbat de origine turcă, iată că acum lanțul de iubire s-a rupt.

Pe parcursul celor zece ani de mariaj, cei doi au fost foarte discreți cu viața lor amoroasă, preferând să-și trăiască iubirea departe de ochii curioșilor, lucru pe care l-au făcut și atunci când au decis să meargă pe drumuri separate.

Anca Neacșu i-a spus ”adio” lui Serkan Yaman

Însă, după ce informația separării de soțul turc a ajuns să fie una publică, contactată, Anca Neacșu a confirmat vestea, dar fără să ofere prea multe detalii.

Discretă din fire, artista a mărturisit că decizia de a pune capăt mariajului a fost una gândită atât de ea, cât și de Serkan, fiind momentul, subliniază ea, ca fiecare să meargă pe drumuri separate.

”Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu, la un post TV.

Vestea șoc a separării vine la doar un an de la declarațiile sale laudative și pline de iubire despre relația pe care o are. La același post TV, anul trecut, Anca Neacșu susținea că ea și soțul ei sunt non stop împreună, călătoresc și muncesc cot la cot, făcând naveta între România și Turcia.

”Noi suntem în România de 4 ani. Mai plecăm din când în când și în Turcia. Facem amândoi naveta. Amândoi plecăm tot timpul, este afacere de familie. Mie îmi place. Nu am stat despărțiți, certați, mereu am plecat împreună”, spunea atunci artista.

Ba chiar, în 2018, dacă acum ea a fost cea care a înaintat divorțul, atunci tot ea era cea care declara că își dorește doi copii și o casă mare cu bărbatul de origine turcă, lăsând în spate sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-i fi aproape. S-a mutat în Turcia, și-a luat cetățenie turcă, a învățat limba, s-a simțit singură printre străini, era soție, artistă și femeie de afaceri, totul ca într-un final să decidă că nu Serkan Yaman este bărbatul alături de care vrea să-și trăiască tot restul vieții.