Anca Pandrea a fost la un pas de moarte: „Vedeam doar culori și nu mai reacționăm”. A ajuns de urgență la spital

In articol:

Anca Pandrea, în vârstă de 76 de ani, se pare că traversează o perioadă destul de delicată în ceea ce privește starea de sănătate, iar temperaturile ridicate din termometre care au fost înregistrate în ultimele zile nu-i fac deloc bine.

Actrița face față cu greu caniculei și este nevoită ca mai tot timpul să stea în casă, acolo unde nu stă tot timpul cu aerul condiționat pornit. După moartea regretatului actor Iurie Darie, ea a rămas singură și trebuie să să ocupe de treburile gospodărești și să aibă grijă de câinele ei.

Anca Pandrea, de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău. A fost la un pas de tragedie: „M i s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri”

Se pare că problemele de sănătate nu-i dau pace actriței, care a ajuns din nou pe mâinile medicilor. I s-a ridicat tensiune și a avut nevoie de intervenția specialiștilor. Ea a fost dusă de urgență cu salvarea la spital, acolo unde a primit îngrijiri de specialitate. Totodată, soția regeratului actor Iurie Darie a povestit că a fost chiar la un pas de moarte, dar acum și-a revenit.

Citeste si: Ce și-a dorit cel mai mult Iurie Darie de la Anca Pandrea, iar ea nu i-a putut oferi! Actorul a murit cu acestă durere în suflet: „Nu am putut”

Citeste si: Andreea Marin, despre alimentul care a ajutat-o să slăbească 7 kilograme: „Sunt foarte determinată!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cu toate acestea, Anca Pandrea nu a depășit toate problemele de sănătate, ci trebuie să se reîntoarcă la medic, căci are de făcut o analiză foarte scumpă, o endoscopie, pe care încă nu și-o poate permite.

Citeste si: Anca Pandrea, moment cutremurător în cimitir! Printre lacrimi, a făcut dezvăluiri nebănuite: „Eu nu cred că Iura a plecat. Vorbim în fiecare seară”

„Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30. La un moment dat am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit. Mai am o vânătaie urâtă aici pe mână (de la injecțiile făcute la spital, n.r.), restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a povestit Anca Pandrea pentru Click.ro .