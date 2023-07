Anca Pandrea a renunțat la doliu, după mai bine de un deceniu! Actrița susține că Iurie Darie comunică cu ea și dincolo de moarte

In articol:

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit o poveste de iubire ca-n filme. Povestea s-a încheiat pe 9 noiembrie 2012, atunci când actorul a murit în urma unui accident vascular cerebral. Anca a rămas singură și a făcut față cu greu durerii, de altfel nu l-a uitat niciodată pe cel care i-a fost prieten, soț și tovarăș de viață.

Cu greu a acceptat că partenerul ei, pe care l-a iubit enorm, nu mai este printre noi și abia acum, după mai bine de un deceniu, a renunțat să mai poarte doliu în memoria lui.

Anca Pandrea a învățat să trăiască fără Iurie Darie. [Sursa foto: click.ro]

Anca Pandrea: „A m două luni, trei luni aproape, de când nu mai port negru ”. Actrița susține că Iurie Darie nu a părăsit-o nici acum: „Vorbesc cu el tot timpul și îi spun ce am de făcut”

După circa zece ani de când a purtat numai haine nege, pentru a-i onora memoria lui Iurie Darie, Anca Pandrea a renunțat, în sfârșit, la doliu.

Decizia a luat-o, spune ea, pentru a-i face un bine actorului plecat la cele sfinte. Cu toate acestea, actrița susține că partenerul ei de viață nu a părăsit-o nici acum, ba chiar ei continuă să comunice și dincolo de moarte. Ea îi povestește lui tot ceea ce face, iar el îi răspunde.

„Am scos culoarea neagră din garderobă pentru că am fost convinsă, până la urmă, că îl chinui pe Iura (Iurie Darie, n.r.). Pentru că Iura, purtându-i fotografia tot timpul în negru, și vara, cu șapcă neagră... Dar nu fac altceva decât să îl chinui. Și, atunci, el este la „hotar". N-a trecut nici la Îngeri, nici la noi nu poate să treacă, pentru că nu mai are corp. Și, atunci, stă pe umerii mei. Mi s-a explicat: „Pe umerii dumneavoastră, doamna Pandrea, de aceea va îmbolnăviți destul de des, dar, în primul rând, îl chinuiți pe domnul Darie". Și mi s-a spus de către două persoane și m-am hotărât. Deja, am două luni, trei luni aproape, de când nu mai port negru. Dar asta nu înseamnă că nu vorbesc cu el tot timpul și îi spun ce am de făcut, ce n-am făcut. Asta-i altceva” a declarat Anca Pandrea pentru click.ro .

Anca Pandrea pe vremea când era tânără. [Sursa foto: Facebook]

Ce pensie are Anca Pandrea?! „T ot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”

Actrița în vârstă de 77 de ani nu vrut să spună care este suma pe care o încasează din partea statului, după o carieră în lumea cinematografică de decenii întregi, însă aceasta nu se plânge de banii pe care îi ia. Ba chiar se pare că îi ajungă să se întrețină de la lună la lună.

„Nu am stat niciodată să spun câți bani am din pensie și nici nu m-am plâns dacă sunt prea puțini sau prea mulți. Nu că ar fi! Dar, tot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”, a mai menționat fosta soție a îndrăgitului actor Iurie Darie, conform Playtech .