Anca Pandrea, transportată de urgență la spital! Ce se întâmplă în aceste momente cu văduva lui Iurie Darie: „Sunt conectată la tuburile de oxigen, nu pot respira”

Anca Pandrea a suferit enorm după moartea lui Iurie Darie, soțul său și cel pe care l-a iubit o viață întreagă. Pe lângă această suferință, celebra actriță trebuie să se lupte și cu problemele de sănătate.

Nici acum acestea nu îi dau pace, așa că vedeta a ajuns la spital, după ce a acuzat de mai multe ori stări de rău.

Văduva regretatului artist trece prin clipe extrem de dificile. [Sursa foto: Facebook ]

Ce s-a întâmplat cu Anca Pandrea

Cu câteva zile în urmă, pe 29 septembrie, actrița a ajuns pe patul de spital. De această dată, Anca Pandrea a fost internată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală.

Anca Pandrea se află sub supravegherea medicilor și, după o serie de investigații amănunțite, specialiștii au constatat că văduva lui Iurie Darie s-a îmbolnăvit din nou de COVID-19.

„Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. Am COVID.”, a mărturisit actrița Anca Pandrea, pentru impact.ro.

Se pare că actrița are mari dificultăți de respirație, motiv pentru care cadrele medicale au decis să o conecteze la masca de oxigen. Anca Pandrea a rămas și ea uimită când a aflat că s-a infectat iar cu virusul SARS-CoV-2 și spune că nu-și explică cum, mai ales că a avut mare grijă să limiteze pe cât posibil contactul cu persoane străine.

„Sunt conectată la tuburile de oxigen, pentru că nu pot respira aşa cum trebuie. Voi sta câteva zile aici şi apoi mă voi întoarce acasă. Nu ştiu de unde am luat din nou virusul, pentru că nu prea ies afară din casă şi merg numai cu maşina prietenilor sau cu taxiul.

Trebuie să mai îmi fac nişte analize atunci când voi ieşi de aici, unde sunt nişte oameni minunaţi, cărora le mulţumesc”, a mai explicat pentru click.ro văduva lui Iurie Darie.

Cum a fost prima experiență a Ancăi Pandrea cu virusul SARS-CoV-2. A avut nevoie și atunci de intervenția medicilor

Nu este pentru prima dată cânt artista se luptă cu virusul care a răpit milioane de vieți. Cu un an în urmă, aceasta a stat în carantină la domiciliu după ce a fost diagnosticată cu coronavirus.

Tot în anul 2021, problemele de sănătate au mai trimis-o o dată pe Anca Pandrea la spital. Atunci, actrița a trecut printr-un eveniment nefericit. Vedeta și-a pierdut cunoștința și a căzut în plină stradă. Din fericire, aceasta nu era singură așa că a ajuns în foarte scurt timp la o unitate medicală, unde i s-au oferit îngrijirile corespunzătoare.

„M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea.”, a povestit la acea vreme Anca Pandrea, potrivit playtech.ro.