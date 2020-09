Anca Serea [Sursa foto: Facebook]

Anca Serea are niște probleme de sănătate în ultima vreme, din cauza cărora a ajuns de urgență la spital. Soția lui Adi Sînă se simțea foarte slăbită în ultima perioadă, iar niște analize nu i-au ieșit tocmai bune. Adi Sînă a postat pe o rețea de socializare că se află la spital, împreună cu soția lui.

”Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”, a scris Adi Sînă pe Facebook.

Anca Serea are probleme de sănătate

Soția artistului a vrut să liniștească pe toată lumea, iar de pe patul de spital a povestit ce probleme de sănătate a întâmpinat în ultima perioadă. Se pare că nu este prima dată când se simte sleită de puteri. În urmă cu o lună, într-o vacanță cu familia în Bulgaria, a pățit același lucru.

”Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil de viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a spus Anca Serea.

Anca Serea și Adrian Sînă au împreună patru copii: Noah, Ava și Moise Petru și Leah-Maria. Fosta prezentatoare a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă acesta a decedat din cauza cancerului, iar vedeta a rămas văduvă la doar 28 de ani. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara.