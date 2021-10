Anca Serea, bănuită că este sectantă! Cum a răspuns vedeta: "Sunt o persoană normală"

In articol:

Anca Serea este mamă a 6 copii, motiv pentru care publicul bănuiește că face parte din religia sectantă. Deși nu vorbește prea des despre asta, a hotărât să rupă tăcerea și să scrie totul pe pagina blogului său.

De-a lungul timpului s-au speculat multe lucruri despre soția lui Adrian Sînă, însă religia este un subiect sensibil pentru ea și a ținut să lămurească acest aspect.

"Am primit nu o data intrebarea daca sunt sectanta pentru ca am ales sa fiu mama nu a unui singur copil, ci a sase. Sunt o persoana normala, ca si voi, careia pur si simplu ii plac copiii si adora sa fie mama. Dar religia nu este un subiect de discutie.

Mi s-a intamplat in decursul carierei mele sa primesc o multime de intrebari pe aceasta tema, uneori formulate sub forma de reprosuri sau acuzatii. Desi am ajuns sa nu ma mai las afectata de ele, nu neg faptul ca ma deranjeaza ca atat de multi oameni se gandesc la aceste lucruri si sunt atat de interesati de religia mea.

Am raspuns deja ca sunt de religie ortodoxa si, mai mult decat atat, sunt un om crestin, cu frica de Dumnezeu.

Intotdeauna am crezut in puterea binelui si in faptul ca ce semeni aia culegi, asa ca aplic in fiecare zi din viata.

De fiecare sarbatoare importanta, dar si duminica sau pur si simplu cand simt nevoia sa imi eliberez sufletul merg la biserica si am norocul de a fi aproape de Manastirea Cernica. Insa nu consider ca acest lucru trebuie discutat sau dezbatut si nici nu ma consider datoare sa ma explic", a transmis Anca Serea pe blogul ei.

Anca Serea vrea al șaptelea copil

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoarea tv are o căsnicie fericită și 6 copii împreună cu Adi Sînă. Deși a trecut printr-o perioadă destul de grea în ceea ce privește sănătatea, Anca nu exclude posibilitatea venirii pe lume a unui nou copil, lăsând totul în voia Domnului.

"Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine", a spus Anca Serea pentru Click.ro.