Anca Serea pe patul de spital [Sursa foto: Facebook]

Anca Serea se confruntă cu o anemie severă de câțiva ani. Nu este pentru prima dată când vedeta se confruntă cu această problemă de sănătate care îi dă bătai de cap.

In articol:

Acum, vedeta a ajuns din nou pe mâna medicilor. Soția lui Adi Sînă a trecut de foarte multe ori pragul spitalelor. De acestă dată, vedeta a fost supusă la două proceduri delicate colonoscopie și endoscopie, dar faptul că a fost anesteziată complet a făcut-o să nu simtă nimic și să treacă cu bine peste teama pe care a avut-o pe patul de spital.

”Tocmai am ieșit de la procedura de colonoscopie și endoscopie de care mi-a fost foarte frică. Mă simt bine, rezultatele sunt foarte bune, am trăit ultimele zile cu un stres imens. Mesajul meu pentru voi este să nu vă temeți de ele pentru că se fac sub anestezie totală și nu simțiți nimic” , a spus Anca Serea pe pagina ei de Instagram.

Adi Sînă a dorit să transmită și el un mesaj pe pagina sa de facebook ” Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”.

Anca Serea și Adi Sînă au patru copii împreună

De asemenea, cei doi au o familie numeroasă și fericită, iar cei șase copii le ocupă majoritatea timpului. Anca Serea și Adi Sînă au patru copii împreună: Moise Petru, Ava, Noah și Leah Maria.

De precizat este că în trecut, Anca Serea, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la doar 28 de ani,după ce soțul ei a murit de cancer. Din căsnicia cu el mai are doi copii, pe David și pe Sara.