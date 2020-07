Anca Serea, însărcinată a șaptea oară!? Anunțul făcut de vedetă

In articol:

Anca Serea și cântărețul Adi Sînă se pregătesc să devină din nou pătinți? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor, după ce bruneta a făcut câteva postări suspecte pe rețelele de socializare. În ultima perioadă, Anca Serea s-a fotografiat din unghiuri în care nu i se vede brutica sau a ținut diverse obiecte în dreptul burții.

Ba mai mult decât atât, Anca Serea poartă tot mai des ținute vaporoase, largi, lucru care îi face pe toți să se gândească la o eventuală sarcină. Anca Serea apare într-o rochie vaporoasă și în ultima postare, care reușește totuși să îi evidențieze o burtică suspectă.

„Buna dimineata! Viata este atat de magica si de colorata, incat este pacat sa nu ii savuram paleta de culori ori de cate ori putem. Imi place sa cred ca nuantele de albastru reflecta clipele de libertate si relaxare, in cele de galben se regasesc clipele de bucurie intense, iar in cele de rosu clipele de iubire, de pasiune. Albul ascunde puritate, iar verdele prospetime, natura. Va invit sa cautati si voi alte nuante din vietile voastre si sa le atribuiti semnifactia pe care o simtiti.

Va asigur insa ca totul este ca o paleta imensa a unui pictor maestru, expert in imbinarea perfecta a tuturor culorilor, astfel incat rezultatul este de o armonie sublima. Iar tabloul final isi schimba compozitia de la o zi la alta, incat intotdeauna va arata altfel, dar mereu la fel de frumos. Va propun sa priviti cel putin in fiecare dimineata aceasta alegorie divina si sa savurati din plin fiecare pata de culoare. Caci merita sa ne bucurăm de viata din plin!”, a scris Anca Serea pe pagina sa de Instagram în dreptul unei fotografii în care i se observă burtica suspectă.

Anca Serea îi dorește al șaptelea copil

În luna aprilie, Anca Serea a delcarat că ea și Adi Sînă își doresc tare mult și un al șaptelea copil. “Am zis că ne mai dorim al şaptelea copil, dar asta ţine de intimitatea noastră”, a spus Anca.

„Familia este locul unde viata incepe si iubirea nu se termina niciodata. Fiecare duminica este special rezervata timpului in familie. Asa am fost crescuta alaturi de fratele meu, ca duminicile sa ramana pentru copii, parinti si prieteni apropiati, chiar daca aveam poate si atunci diverse treburi de facut. Duminicile sunt sfinte. Alaturi de ai mei ma simt intotdeauna in siguranta si iubita si datorita lor am putere sa fac totul. Cred ca in orice familie se intampla sprijinul si iubirea neconditionata sunt de la sine intelese.

Sau, cel putin, asa ar trebui sa fie…Indiferent de alegerile, greselile pe care le faci esti sigur intotdeauna ca cei din familie iti vor fi alaturi. Intotdeauna. Iar acest sentiment de siguranta te linisteste si iti da incredere in tine si fortele proprii. Aveti grija de familiile voastre, iubiti-le si protejati-le. Pentru ca si ele fac acelasi lucru pentru voi.”, a scris de curând Anca Serea în dreptul unei imagini cu ea și unul dintre copiii săi.