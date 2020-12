Anca Serea rupe tăcerea! Adevărul despre situația financiară a familiei: „Așa de prost ne merge...”

Anca Serea și Adi Sîna formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună șase copii: Noah, Ava, Moise și Leah. În ultimele luni, despre cuplu s-a scris că ar fi avut mai multe probleme financiare din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat mai mulț artiști. Anca Serea a decis să pună capăt tuturor zvonurile și să le transmită tuturor că situația lor financiară este una bună. Vedeta a cumpărat recent un apartament în zona Stejarii, special pentru copii.

„Așa de prost ne merge că tocmai am cumpărat un apartament la Stejarii, pe care-l amenajez. Este pentru copii. David face 19 ani, în curând, acum în martie, și l-am luat. Fie o să-l închiriez sau dacă el își dorește să se mute, o să-l lăsăm să se mute, să vedem”, a declarat Anca Serea, într-un interviu.

Anca Serea a mărturisit că anul 2020, în ciuda tuturor provocărilor, a fost un an bun. Vedeta a declarat că nu se poate plânge din punct de vedere financiar.

„Anul 2020, deși a fost plin de neprevăzut și de lucruri la care nu ne așteptăm și pe care unii dintre noi l-am gestionat mai greu, pentru noi a fost un an bun. În primul rând, datorită faptului că Adi nu a mai fost atât de des plecat și ne-am mai sudat ca familie, cuplu, a mai petrecut și el timp cu copiii. Ne-am repoziționat, să zicem , niște scopuri în viață, așteptăm (...) De ordin material nu îmi doresc nimic. Slavă Domnului, chiar a fost un an bun, nu pot să mă plâng. Am avut multe contracte, lucrez într-una, ne-am mișcat, a mers foarte bine în perioada asta tot ce înseamnă online. Nu îmi doresc decât să fim sănătoși, nimic special”, a adăugat vedeta.

Anca Serea a mărturisit că își mai dorește încă un copil [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea își dorește să devină mamă pentru a șaptea oară!

Anca Serea a mărturisit, invitată într-o emisiune tv, unde a mărturisit că își dorește să facă și cel de-al șaptelea copil. (Citeste si: Anca Serea a făcut anunțul momentului! Ce hotărâre a luat soția lui Adi Sînă: "Sunt un pic speriată...")

„L-aş mai face şi pe-al şaptelea şi o să îl fac, cu siguranţă. Îmi doream să fiu educatoare când eram mică, de aici şi dragostea asta pentru copii. Toate vecinele mă rugau să am grijă de cei mici şi mă răsplăteau cu o bomboană sau ceva dulce. Dacă este ceva de care îmi e dor din viaţa dinainte de a avea copii este să dorm. Acest lucru nu prea îl mai fac acum”, a mărturisit Anca Serea, pentru un post de televiziune.

Sursă: Click.ro