Anca Serea a anunțat pentru Unica faptul că este gravidă cu cel de-al șaselea copil. La vârsta de 38 de ani, Anca Serea este însărcinată în șase luni și curând va aduce pe lume o fetiță, așa cum a mărturisit.

Deși burtica de gravidă este vizibilă, așa cum se observă din pictorialul realizat pentru revista amintită, Anca Serea a reușit să-și țină ascunsă până acum sarcina. Și a făcut-o și datorită un trup suplu, pentru că se pare că, și de data aceasta, Anca Serea nu s-a îngrășat, singurul lucru care arată că este gravidă este…burtica.

Chiar zilele trecute, Anca Serea a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro, în mall, într-un magazin de cosmetice, unde a stat minute bune, alegându-și un ruj. Anca Serea purta o bluză din voal, largă, iar pe deasupra o geacă de piele, pe care din când în când avea grijă să și-o strângă pe lângă corp pentru a nu se vedea burtica proeminentă. Ceea ce ne-a șocat însă, știind acum că vedeta este însărcinată în șase luni, este faptul că poarta sandale cu un toc înalt. E adevărat însă că au fost câteva momente în care s-a sprijinit pentru a ridica ușor câte un picior, probabil pentru că acestea o dureau din cauza sarcinii.

Oricum, Anca Serea arată de senzație și nimic nu trădează că este însărcinată, are chipul la fel de luminos, picioarele suple, nici o urmă de …umflătură pe corpul ei, în afara, normal, a burții!

Anca Serea are 5 copii, doi din prima căsătorie, și alți trei cu Adi Sînă, actualul său soț. Acum, pe drum este al șaselea copil, o fetiță.

”Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat; sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică“, a povestit Anca Serea despre cum a decurs până acum sarcina.