Adi Sînă a fost plecat în Asia, iar Anca Serea, soția lui, a rămas în România alături de cei șase copii. Cei doi soți au împreună patru copii: Noah, Ava, Moise Petru și Leah, iar ea mai are alți doi copii căsnicia anterioară.

Adi Sînă se va întoarce în România abia pe data de 30 decembrie și își va petrecere Revelionul alături de Anca Serea. Mama, din păcate, nu mai este atât de prezentă, pentru că şi ea a avut nişte probleme de sănătate şi am decis eu pentru ea să se mute şi ea la casa ei. Bona noastră, pe care o aveam de şase ani de zile, a plecat şi dânsa la început de decembrie. Am fost în căutări de bonă nouă. De-aia este o perioadă mai agitată ca oricând. Dar cum sunt optimistă din fire, ştiu c-o să le rezolv pe toate. Eu”, a declarat Anca Serea pentru okmagazine.ro.

”În ultimii ani, am tot plecat de acasă, la Predeal, la prietenii şi naşii noştri, dar acum copiii îşi doresc foarte mult să rămână acasă, fiind şi casă nouă. Dar pe 30 decembrie, când aterizează Adi din Asia, vom pleca la Timişoara cu toţii, cu maşina. Adi are acolo un concert de Revelion. De acolo plecăm spre Austria şi Germania”, a mai spus Anca Serea, conform sursei mai sus citate.