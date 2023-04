Anca Serea și Adi Sînă au trecut prin cumpene în căsnicia lor: „Am discutat despre o despărțire”. Cum au reușit să depășească blocajele în relație

In articol:

În urmă cu 13 ani, Anca Serea Și Adi Sînă și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. De atunci și până acum au reușit să-și construiască o familie frumoasă și numeroasă și, de asemenea, să creeze imaginea unui cuplu perfect. În realitate, cei doi au întâmpinat numeroase momente de neînțelegere, în care a fost necesar să pună în discuție despărțirea temporară pentru a putea merge mai departe în viață în aceeași formulă.

Anca Serea este apreciată de o mulțime de femei, nu doar prin prisma faptului că este mamă a 6 copii, ci și pentru că, în ciuda responsabilităților pe care le are de dus la bun sfârșit în fiecare zi acasă, reușește să se preocupe și de cariera sa. În cadrul unui interviu recent, prezentatoarea TV a vorbit despre căsnicia sa și despre cum a reușit să gestioneze momentele tensionate care au apărut de-a lungul timpului în cuplul său.

Anca Serea, despre conflictele în căsnicia cu Adi Sînă

Prezentă în cadrul emisiunii „Teo show”, prezentatoarea TV a mărturisit că în relația lor nu s-a pus niciodată problema de divorț, însă că, într-adevăr, la un moment dat au luat în calcul să se despartă temporar pentru a putea reveni în relație într-o formă armonizată.

„Despre divorț să știi că nu am discutat niciodată. Am discutat despre o despărțire sau o pauză. Divorțul a fost o noțiune preluată de colegii tăi din media, nu am ajuns niciodată chiar până acolo, ar fi fost trist. Dar da, au fost momente și sunt convinsă că vor mai fi multe momente în viața noastră de cuplu. Suntem de 13 ani împreună și îți dai seama că nu este tot timpul numai miere și puf. Dar am trecut cu timpul, cu răbdare și cu asumarea faptelor noastră, așa am trecut.

Nu au fost niciodată momente suficient de solide sau de puternice, încât să ne gândim că nu vom mai forma un cuplu, niciodată. Iar eu am o siguranță de sine și e demnitate, pe care nimeni, niciodată, nu mi le va lua, indiferent de ce se va întâmpla în jurul meu, cu orice. Am o stăpânire de sine pe care nimeni nu mi-o va știrbi niciodată.”, a spus prezentatoarea TV.