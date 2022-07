Anca Serea și Adi Sînă au vorbit de divorț. Ce a făcut artistul?: „Ajungem la concluzii că nu ne potrivim, că divorțăm”

In articol:

Adi Sînă și Anca Serea sunt căsătoriți din anul 2015, formând una dintre cele mai discrete și numeroase familii ale lumii mondene.

Prezentatoarea și artistul și-au ținut mereu viața personală departe de ochii curioșilor, pozând în familia perfectă, în ciuda greutățile de părinți a șase copii.

Cuplul Sînă-Serea, pus la grea încercare

Însă, spun ei, deși mereu sunt văzuți ca un cuplu ce nu trece prin perioade dificile, recent, cei doi soți au recunoscut că, de fapt, lucrurile nu stau deloc așa.

Ca în orice familie, și în casa lor au loc discuții contradictorii, ba chiar, recunosc ei, traversează și perioade în care pur și simplu, de supărare, ajung să nu-și mai vorbească.

Și mai grav este că părerile diferite pe care le au, certurile și planurile i-au făcut de multe ori să pună și problema unui eventual divorț.

Însă, după ce au analizat totul, artistul și șatena și-au dat seama că reacțiile la nervi nu sunt și cele care le-ar face bine pe termen lung, mai ales că la mijloc este vorba de o mare iubire, povestea lor bazându-se pe sentimente intense.

În cadrul unui interviu, ”mamă eroină” a showbiz-ului a povestit că cel mai recent episod dur de cuplu a avut loc din cauza casei nu de mult timp cumpărate. După o muncă asiduă, depusă mai mult de Anca Serea, decizia de a nu se muta în casa nouă și de a continua să locuiască cu chirie a scos-o din minți pe vedetă. Ulterior, după aprigi discuții cu Sînă, fosta știristă și-a dat seama că scoaterea la vânzare a vilei este, de fapt, un lucru foarte bun, mai

ales pentru copiii lor.

”Momentele cele mai neplăcute sunt când eu și Adi ne certăm grav și ajungem la concluzii din alea că nu ne potrivim, că divorțăm etc. Dar ne iubim atât de mult încât realizăm, chiar dacă ne certăm foarte tare, că nu putem face asta. E nevoie de tact. De-aia suntem o familie, să înțelegem că suntem fiecare cu direcțiile noastre, cu atribuțiile noastre. N-am intenționat niciodată să-i reproșez că pleacă în turneu, că stă mai puțin cu copiii. Avem grijă să avem și momentele noastre în doi, de cuplu. Mergem la hotel, facem genul ăsta de escapade. Am învățat că orice lucru important în viață necesită timp: și relația de iubire, și proiectele profesionale. Achiziția unei case, alegerea unui liceu, schimbarea unui job și așa mai departe necesită timp și niște decizii bine cântărite. Nu-ți ascund faptul c-am fost foarte supărată pe subiectul casei celei noi, chiar am avut o perioadă în care eu și Adi nici nu ne-am vorbit. Dar ne-am dat timp unul altuia și ne-am înțeles punctele de vedere. E o investiție bună în primul rând pentru copii”, a declarta Anca Serea, notează okmagazine.ro.

În apărarea sa, Adi Sînă spune că tot ceea ce face și gândește, chiar dacă uneori planurile sale duc la disensiuni în familie, este pentru binele celor șase copii. Artistul își dorește ca niciunul dintre ei să nu simtă grija zilei de mâine și să aibă posibilități pe care el și Anca nu le-au avut.

”Dar acum nu suntem certați. Eu încerc în fiecare zi să fac astfel încât copiii noștri să aibă siguranța zilei de mâine. Asta e foarte important. Posibilitățile pe care noi le-am avut când am fost de vârsta lor sunt incomparabile. Ăsta e un lucru minunat pentru ei”, a completat și Adi Sînă.