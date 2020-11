Anca Serea și Adi Sînă primesc o lovitură după alta! Au fost dați în judecată de complexul imobiliar în care au locuit! Dezvăluiri exclusive

Anca Serea și Adi Sână s-au mutat anul trecut

La doar câteva săptămâni după ce WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate că Anca Serea și Adi Sînă au acumulat datorii la școala copiilor, cei doi s-au trezit cu o nouă problemă. Asociația de proprietari ai unui complex rezidențial din comuna Cernica îi cheamă pe Serea și Sînă în instanță, într-un dosar care are ca obiect ”pretenții”. Procesul este unul civil și se referă la o sumă de bani pe care reprezentanții asociației consideră că cei doi o datorează. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Cornetu pe 20 noiembrie, însă primul termen nu a fost încă fixat.

Anca Serea și Adi Sână s-au mutat anul trecut din Cernica

Cu exact un an în urmă, pe vremea când încă nu exista pandemie, Anca Serea și Adi Sînă, alturi de cei 6 copii pe care-i au împreună, se mutau dintr-o casă cochetă din comuna Cernica într-o vilă generoasă, de 500.000 euro, în Pipera.

”Ne doream mai mult spațiu și am decis să facem această schimbare majoră. Casa în care ne-am mutat este situată în Pipera și am închiriat-o. Încă nu am cumpărat-o pentru că este important pentru noi să vedem cum se vor acomoda copiii. Ei merg la aceleași școli și grădinițe, aici nu am făcut deloc modificări și nici nu cred că vom face pentru că nu vrem să le dăm peste cap programul. Dacă lor le va fi mai bine aici, atunci noi vom cumpăra această frumoasă căsuță”, a spus Adi Sînă pentru Click, în urmă cu un an.

Anca Serea, datoare și la școala copiilor

Frumoasa Anca Serea are 6 copii

La începutul lunii octombrie, Anca Serea a pierdut procesul cu școala privată la care învață doi dintre copiii ei, acolo unde adunase datorii de peste 3.500 euro. În luna ianuarie, vedeta va ajunge din nou în fața instanței, chemată tot de respectiva instituție de învățământ, probabil pentru o altă datorie neachitată.