Anca Serea și Adi Sînă se pregătesc să devină părinți pentru a șaptea oară!? Vedeta a făcut anunțul pe Instagram: „Am început”

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc și au o familie destul de numeroasă, formată din șașe copii. Chiar dacă artistul își mai dorește o fetiță, bruneta a decis să spună „pas” din cauza unor probleme de sănătate.

Anca Serea și Adi Sînă se pregătesc pentru al șaptelea copil

În acest moment, cei doi sunt plecați în vacanță și se pare că Anca s-ar fi răzgândit în privința copilului. Iată ce a scris pe Instagram!

Anca Serea și Adi Sînă s-au căsătorit în 2015 și formează unul dintre cele mai frumoase și mai sudate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună nu mai puțin de patru copii, și încă doi adolescenți din căsnicia anterioară a Ancăi cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață, răpus de leucemie.

Chiar dacă în trecut, bruneta anunța că nu vrea să facă încă un copil, fin cauza unei anemii, acum se pare că aceasta s-a răzgândit. Aflați în vacanță în Italia, vedeta pare să s-a răzgândit și a dat vestea cea mare, chiar pe contul ei de Instagram. Anca a fost întrebată de un fan dacă vor mai face încă un copil, aceasta i-a răspuns foarte clar că deja lucrează la asta.

„Am început..de ce credeți că am plecat singuri în vacanță?”, a spus Anca, pe pagina ei de socializare.

Anca Serea, probleme de sănătate

În urmă cu ceva timp, Anca Serea anunța că se confruntă cu o problemă de sănătate, mai exact o anemie. Vedeta urmează un tratament prescris de medic. În prezent, soția lui Adi Sînă se simte mult mai bine și a plecat cu vitaminele după ea până și în vacanță.

Anca a postat o fotografie, pe contul ei de Instagram, în care le-a arătat fanilor că înghite nu mai puțin de șase pastile, la prima oră a dimineții.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Adi își mai dorește o fetiță. Nu e nimic senzațional! Eu am o anemie, o problemă de sănătate. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a spus vedeta, pentru Click.ro!