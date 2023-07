Anca Serea, stil de viață sănătos! Ce nu consumă niciodată: „Mi se pare complet greșit”. Nu a făcut o excepție nici măcar la nunta cu Adi Sînă: „Nu am avut curiozități de acest gen”

In articol:

Anca Serea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din țara noastră. De-a lungul timpului, a reușit să-și construiască o carieră de succes, fiind apreciată de public datorită sincerității și carismei de care a dat întotdeauna dovadă.

Bruneta se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Pe lângă viața profesională, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Sînă. Cei doi au împreună patru copii, în timp ce Anca Serea mai are o fiică și un fiu dintr-o căsnicie anterioară.

În ciuda faptului că are șase copii, Anca Serea reușește să se mențină în formă și se poate lăuda cu o siluetă demnă de invidiat. Totuși, este nevoie de multă disciplină, iar vedeta are câteva trucuri pe care le păstrează cu sfințenie.

Anca Serea, trucuri pentru un corp de invidiat

Ancăi Serea nu îi este frică de trecerea anilor, ci din contră, este de părere că e un proces normal prin care toți trecem mai devreme sau mai târziu. Mai mult decât atât, este atentă la silueta sa, însă nu pune presiune pe felul în care arată, mai ales că, pentru vedetă, este mult mai important faptul că a adus pe lume șase copii minunați, cu care se mândrește nespus.

La 43 de ani, soția lui Adi Sînă recunoaște că este mult mai blândă cu ea și cu deciziile pe care le ea, astfel încât a învățat să se accepte așa cum este, indiferent de situație.

„S-a schimbat silueta. Cred că binecuvântarea de a fi mamă și de a aduce prunci pe lume trece dincolo de orice aspect fizic și orice gând negativ al nostru. Nu uitați, după cum am spus, corpul este doar o carcasă a mașinăriei care este omul! Nu vă mai gândiți foarte mult! Pot să zic că am devenit mult mai blândă cu mine, mă accept. Fac 43 de ani, e normal să mă obișnuiesc cu gândul că o să mai apară ridurile, că o să mai pun câteva kilograme. Îmbătrânim, e un proces normal, pe care trebuie să îl acceptăm. Mi se pare complet greșit să nu îl acceptăm, să îl refuzăm, să nu îl îmbrățișăm. Până la urmă, trebuie să ne obișnuim, acesta este cursul normal al vieții.”, a mărturisit Anca Serea pentru ego.ro.

Ce nu consumă niciodată Anca Serea?

Anca Serea nu are deloc vicii, motiv pentru care a mărturisit că nu a băut niciodată alcool, nici măcar la nunta sa. Mai mult decât atât, spune că niciodată nu a avut astfel de curiozități și crede că, de fapt, ar avea și alergie la alcool, un motiv în plus să nu consume niciodată acest aliment .

„Adi e ca vinul, lui i se potrivește! Cel roșu, pe cel alb nu îl bea! Nu beau alcool, nu am băut niciodată! Niciodată în viața mea! Nici nu am fumat! Puteți să îl întrebați și pe el! Nici măcar la nunta mea, poate o gură de șampanie, dar nu beau alcool, deloc! Nu îmi place și cred că am și o mică alergie. Mă doare capul imediat, nu. Nu am avut curiozități de acest gen! Singurele slăbiciuni sunt copiii! Sunt încăpățânată, acesta este un viciu!”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.