In articol:

În urmă cu câteva zile, lumea showbiz-ului era zguduită de anunțul divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu, după 22 de ani de căsnicie. Chiar actrița a fost cea care a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare la acel moment, asumându-și tot ce se întâmplă în prezent în viața ei.

Anca Țurcașiu a fost declarată moartă la naștere! Declarații cumplite: „În drum spre găleată am țipat”

Deși poate părea că despărțirea de soțul ei este cea mai grea experiență a vedetei, nu este așa. Anca Țurcașiu a trecut printr-o cumpănă cumplită chiar în ziua în care a venit pe lume. Vedeta a fost declarată moartă la naștere.

„Întotdeauna am avut o relaţie specială cu Dumnezeu pentru că, pe timpul sarcinii, mama mea se ruga la statuia Sfântului Anton din Catredala Sfântului Iosif. Noi suntem ortodocşi, dar pentru că ea lucra vizavi de Spitalul Stundenţesc şi era aproape de Catredală, mergea acolo, la catolici, şi se ruga în fiecare marţi.

Mi-a transmis şi mie, cu timpul, această linişte pe care ţi-o dă locul acela special. Am început să mă duc acolo de copil. Eu sunt născută la 7 luni, cu un kilogram şi nouă sute de grame, cu probleme. Au crezut că am murit la naştere. Moare și mama, și copilul daca nu se acționează urgent. Copilul a murit, niciun fel de semn vital. Salvați mama. În drum spre vestita găleată am ţipat.

Citeste si: Anca Țucașiu, dezvăluiri șocante! ”Am suferit, mergeam pe stradă și plângeam. Mi se părea nedrept”! Cântăreața a spus totul despre iubirea vieții ei, Gheorghe Gheorghiu

Citeste si: Mesajul postat de Anca Țurcașiu în miez de noapte! Ce i-a spus fostului soț de care a divorțat după 22 de ani de mariaj

Citeste si: Bogdan Mocanu, dezvăluiri despre motivul pentru care Andra Volos l-a ales: ”Nu te poți îndrăgosti de....”

Şi asta mă face să fiu determinată, să mă gândesc că totuşi cineva acolo acolo Sus m-a iubit, m-a lăsat să trăiesc şi chiar să fac ceva, să las în urma mea ceva. Iar locul acela este al sufletului meu. Nu mă duc la nicio altă biserică.

Mai intru la Elefterie, pentru că am un părinte cu care mă mai sfătuiesc. La Catedrala Sfântul Iosif nu vorbesc cu nimeni de acolo, doar cu Cel de Sus. De câte ori am ocazia, în cursul săptămânii mă duc, marţea, nu contează ora, nu contează dimineaţa, seara, stau la slujbe împreună cu toţi catolicii. Este o pace cu care pleci, de nepovestit în cuvinte', a declarat artista pentru Taifasuri.